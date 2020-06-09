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疑疲勞駕駛逆向對撞水泥預拌車 28歲男下半身骨折傷重不治

聯合報 / 記者王思慧王燕華／花蓮即時報導

花蓮豐濱鄉台11線67.6公里處，今天發生一起死亡車禍，一輛黑色休旅車北上，疑似疲勞駕駛車輛偏離至對向車道，與另一輛水泥預拌車撞上。造成駕駛28歲吳姓男子下半身嚴重骨折，乘客23歲吳姓女子輕微擦傷，消防隊破壞車體救出吳男，但傷勢過重送醫不治，詳細肇事原因尚待警方釐清。

鳳林分局副分局長陳明順表示，今天12時10分接獲報案，發現是一輛自小客車與營業大貨車發生事故，造成駕駛及乘客2人受傷，吳男下半身嚴重開放性骨折，吳女輕微擦傷沒有生命危險，經酒測大貨車駕駛酒測為零、有駕照，駕駛酒測待測，也有駕照，肇事責任尚待警方釐清。

花蓮消防局第二大隊小隊長簡德昌說，車禍現場有2名傷患，由於駕駛卡在車裡，消防隊用油壓破壞剪救出傷患，送往豐濱分院，但吳男傷重不治。黑色休旅車左半邊因撞擊力過大，車體扭曲變形，地面更有大片油漬和散落物。

鳳林分局表示，黑色休旅車上是一對情侶，從屏東一路北上，疑似疲勞駕駛，偏離到對向車道，南下水泥預拌車駕駛來不及煞車撞上，處理員警已即時依程序完成現場測繪蒐證，肇事責任將送鑑驗單位分析，以釐清肇責。

陳明順說，由於交通事故造成路面有油漬及散落物，影響行車安全，警方及義警即時排除清理。經統計，台11線發生事故原因，多為疲勞駕駛、不熟悉路況，以及未注意前車狀況，呼籲用路人要注意車況及交通號誌，避免疲勞駕駛，以免發生交通事故。

由於交通事故造成路面有油漬及散落物，影響行車安全，警方及義警即時排除清理。圖／鳳林分局提供
由於交通事故造成路面有油漬及散落物，影響行車安全，警方及義警即時排除清理。圖／鳳林分局提供
花蓮豐濱鄉台11線今天發生對撞事故，自小客車駕駛傷重不治。圖／鳳林分局提供
花蓮豐濱鄉台11線今天發生對撞事故，自小客車駕駛傷重不治。圖／鳳林分局提供
黑色休旅車駕駛疑似疲勞駕駛，與水泥預拌車對撞，休旅車左半邊因撞擊力過大，車體扭曲變形，地面更有大片油漬和散落物。圖／鳳林分局提供
黑色休旅車駕駛疑似疲勞駕駛，與水泥預拌車對撞，休旅車左半邊因撞擊力過大，車體扭曲變形，地面更有大片油漬和散落物。圖／鳳林分局提供

事故 休旅車 酒測

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