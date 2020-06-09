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投資虛擬貨幣要謹慎！反詐騙洗腦歌MV上架獲網友共鳴

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

近幾年來台灣發生多起以高報酬高獲利的虛擬貨幣詐財案，讓投資人損失慘重。從事網路行銷的網友彭冠今以自身投資虛擬貨幣的經驗，推出虛擬貨幣反詐騙RAP版洗腦歌MV，細數詐騙技倆有打專家牌、打親友牌，奉勸網友謹慎投資，上架後獲網友共鳴。

這首洗腦歌以「有批虛擬貨幣很便宜，想賺錢就打這個電話吧！」開場，歌詞內容還提及「他是貨幣交易所分析師，告訴你虛擬貨幣是趨勢…投資幾個月就翻倍、拿回本金」，「讓你買讓你跟，穩賺不賠你就頭昏，他吃飽，你吃草，擺你一道剛剛好」。

彭冠今說，他研究區塊鏈4年多，發行「創富區塊鏈」一書分享區塊鏈投資項目選擇方法。今天推出虛擬貨幣反詐騙RAP版洗腦歌MV，主要在寫虛擬貨幣詐騙套路，提醒網友注意。

彭冠今指出，他也有投資虛擬貨幣項目，有賺有賠，但賠的比較多，他發現詐騙手法有自稱專家、老師，也有打親友牌，讓人防不勝防，貿然投入，他也不捨親友被騙，於是拍洗腦MV呈現，也把心得也寫進歌詞裡，比較容易記，奉勸網友謹慎投資。

網友彭冠今（左二）推出虛擬貨幣反詐騙RAP版洗腦歌MV，細數詐騙技倆，上架後獲網友共鳴。記者趙容萱／攝影
網友彭冠今（左二）推出虛擬貨幣反詐騙RAP版洗腦歌MV，細數詐騙技倆，上架後獲網友共鳴。記者趙容萱／攝影
網友彭冠今推出虛擬貨幣反詐騙RAP版洗腦歌MV，細數詐騙技倆，上架後獲網友共鳴。圖／彭冠今提供
網友彭冠今推出虛擬貨幣反詐騙RAP版洗腦歌MV，細數詐騙技倆，上架後獲網友共鳴。圖／彭冠今提供
網友彭冠今推出虛擬貨幣反詐騙RAP版洗腦歌MV，細數詐騙技倆，上架後獲網友共鳴。圖／彭冠今提供
網友彭冠今推出虛擬貨幣反詐騙RAP版洗腦歌MV，細數詐騙技倆，上架後獲網友共鳴。圖／彭冠今提供

虛擬貨幣 詐騙

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