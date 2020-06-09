批消防署檢驗制度 滅火器公會：乾粉含致癌物

台灣區滅火器製造及藥劑更換充填工業同業公會今天下午在桃園市大園區舉辦說明會。理事長廖偉任表示，內政部消防署滅火器認可制度，只驗70%主要成分、30%附屬添加物不必驗，造成認可的滅火器含一級致癌物二氧化矽，該會行文內政部追查，但是內政部回文避重就輕，明顯卸責與怠惰，基於保護全民健康，公會請檢調司法單位介入全面調查。

消防署表示，各國均無禁用二氧化矽，人體需長期接觸才有致癌風險，一般民眾可以放心，該署已要求廠商揭露成分，確保從業人員的安全，至於抽驗部分是依照換藥充填作業規定，所做的抽查，有關不合格部份，將會要求改善，但不會對外公布。