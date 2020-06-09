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金門有「尋人阿亮」？呂世注獲失蹤人口協尋績優員警

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣警局今天提前慶祝6月15日警察節，會中頒獎表揚績優員警，當中最受矚目的是榮獲警政署108年度「全國失蹤人口查尋工作績優員警」的金湖分局第一組組長呂世注，因為這是金門首次有人獲得此殊榮，呂世注說，他一接這個業務就遇到3起緊急協尋，同事都說他很旺，雖然有的結局不甚圓滿，但好在最後都有找到，算是難得的經歷。

今年47歲的呂世注說，他從警24年多，先前有一陣子在刑大服務，所以對相關的業務不算陌生，所以雖然一到分局就接這個業務，但他覺得找人，還是要有方法，所以他常常都是從地緣關係著手，不會無目標的亂找，他分析，他接到任務後，通常會透過監視器進行清查，查出失蹤者的最後身影。

接著再以最後位置，進行放射性搜尋，由同仁與軍方一起進行地毯式搜尋，最高紀錄是找了將近8小時。呂世注提到，去年接到的一起自殺協尋案件，他與數十位軍警遍尋不著，後來是問了料羅地區的漁民，他們認為可能是卡在石頭暗礁上，果然，他在晚間與漁民在當地海灘等待，一退潮就發現了屍體。

有人問他，會害怕嗎？呂世注說，他認為，這都是在「做功德」、「做好事」，沒有什麼好害怕的。他也提及，金門從去年開始裝設監視器車辨系統，也是縮短他們搜尋的時間，讓他們如虎添翼。

他也提及，每次見到民眾協尋家人焦急的神態，呂世注本著同理心，心裡也常跟著糾結，尤其是年長老者或智能障礙的關懷對象，往往因為喪失自主管理能力，離家後安全問題堪憂，他認為，整個協尋工作就像是在跟時間在賽跑一樣，希望在最短的時間裡，能給家屬一個圓滿結局。

金湖分局分局長黃維章指出，呂世注在去年10月甫接任分局第一組工作，一上任就遇上3起緊急協尋案件，當中有2起失智老人走失案、1起自殺協尋案，但他均能迅速動員，妥適規劃，親力親為搜尋，平均數小時內即尋獲對象，雖然有的結局不甚美滿，但仍受家屬肯定。

對於金門首位獲得警政署這個殊榮，呂世注特別感謝各級長官的指導與鼓勵，也期許自己在警察工作上能克盡自己的一份心力，為失蹤者找到回家的路，他也特別感謝金湖分局的全體同仁，對於轄內發生失蹤人口案件時，能夠及時處理、通報及動員，讓工作得以順利推展。

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今年47歲的呂世注，從警已24年多，是金門首位獲得警政署全國失蹤人口查尋工作績優員警殊榮。圖／金湖分局提供
今年47歲的呂世注，從警已24年多，是金門首位獲得警政署全國失蹤人口查尋工作績優員警殊榮。圖／金湖分局提供
金門縣警局今天提前慶祝6月15日警察節，金門縣長楊鎮浯（左一）代轉發獎牌給榮獲警政署「全國失蹤人口查尋工作績優員警」的金湖分局第一組組長呂世注（中）。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警局今天提前慶祝6月15日警察節，金門縣長楊鎮浯（左一）代轉發獎牌給榮獲警政署「全國失蹤人口查尋工作績優員警」的金湖分局第一組組長呂世注（中）。記者蔡家蓁／攝影

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