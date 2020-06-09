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基隆夫妻欠房租輕生 爸爸認屍才知女兒已登記結婚

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

基隆市一對租套房同住的年輕夫妻，欠繳1萬元房租。房東今天上午到套房找兩人，驚見已陳屍套房。警方在房內發現遺書，交待兩人遭遇，並說對不起家人。女子的爸爸接獲通知認屍，才知女兒已登記結婚

基隆市30多歲施姓男子和小他5歲的妻子，在仁一路租住套房。兩人已欠繳1萬元房租，房東今天上午10點多前往套房，想跟施姓夫妻收房租，發現套房反鎖，無人應門且傳出異味。

房東心中覺得不安報案，消防員到場破門，進入套房聞到濃濃異味，走到浴室看見施男和妻子陳屍套房內浴室。兩人上半身靠在牆壁並肩依偎，死亡多日，身體已發黑，轉報「110」由警方接手處理。

警方封鎖現場調查，現場無打鬥及外力侵入跡象，房內有燒炭痕跡。員警在房內找到遺書，兩人向雙方家人交代生活遭遇，並說對不起家人，初步研判自殺，報請檢察官相驗調查死因。

據了解，施姓夫妻經濟狀況不佳，有人說曾借對方1萬元應急，但好一陣子連絡不上他們，沒想到兩人竟已身亡。

施男的哥哥、施妻的爸爸接獲警方通知出面認屍，面對悲劇神情哀戚。施姓夫妻登記結婚，女方家人並不知情，施妻的爸爸配合警方辦案，才知女兒已登記結婚。

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基隆市施姓夫妻今天被人發現陳屍租住的套房，警方封鎖現場調查案情。記者邱瑞杰／攝影
基隆市施姓夫妻今天被人發現陳屍租住的套房，警方封鎖現場調查案情。記者邱瑞杰／攝影

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