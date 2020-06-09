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全國優先開辦派出所增第2副所長 桃警32所添人力
桃園市警局獲考試院同意「編制超過31人派出所增設第2副所長」納入正式組織編制，成為全國第一個正式編制第2副所長上路的警察機關，市警局今天上午表示，有別過去台北、台中、高雄市警局任務編組試辦第2副所長形式，桃園市警局正式編制派出所第2副所長，全市32所增設第2副所長，昨天起已有23所第2副所長上任，後續9所將陸續派任。
市警局高層表示，過去北、中試辦第2副所長未納入正式組織編制，這次由警政署指定桃園市警局開辦，在市長鄭文燦同意增列預算編制下，獲考試院同意修正納入編制，在強化超過31人派出所管理，增設第2副所長，包括主管加給、資績計分的權利、義務，與現行第1副所長相同。
市警局表示，目前市警局編制4800多人，10個分局超過31員額派出所，包括桃園7所、中壢5所及平鎮、八德、龜山、蘆竹、龍潭各3所，楊梅、大溪各2所，總共32所，第2副所長原則由巡官或巡佐兼任，第一波已派任第2副所長23人。
市警局第2副所長納入編制上路，權利、義務均有保障，有助將來升遷，不少巡官、資深警佐有意願擔任，部分基層警員認為，不同分局的派出所勤務繁重度不同，增加第2副所長，享有編制內權利，也要加重帶班、內部管理要和諧，否則增加1名「主管」反而帶來指揮「添亂」就失去意義了。
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