北市台商遭竊逾6百萬 警南下逮哥籍3嫌
台北市內湖區一名台商的住家驚傳遭竊，共約損失逾新台幣600萬元，警方獲報後循線追查，鎖定3名哥倫比亞籍男子涉有重嫌，昨天南下高雄將3人逮捕到案，現正製作筆錄中。
居住於內湖區大湖山莊的60多歲男台商，其同住女兒於5日晚間發現自家遭人翻箱倒櫃，且保險箱遭棄置於床上，明顯遭人入屋偷竊，立即向警方報案。
警方經調閱監視器影像追查發現，涉嫌行竊者疑為3名年約30多歲的哥倫比亞籍男子，他們先搭乘捷運至犯案地點附近，順利得手新台幣450萬元、人民幣30萬元和8000美元後，再搭乘客運公車逃逸。
經循線追查，警方鎖定3嫌逃至高雄，並於昨天下午5時許南下逮人，初判應為國際慣竊集團成員，3人於3月14日持觀光簽證來台犯案。
警方今天上午將3嫌帶回台北市警察局內湖分局偵辦，目前仍在製作筆錄，以釐清案情，全案詢後將依加重竊盜罪嫌送辦。
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