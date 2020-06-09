捐血救人 台南市警五分局辦警察節捐血活動
為提前慶祝警察節，台南市警五分局明天6月10日，在北區文賢路特力屋前和北區和緯路330號和緯捐血室，舉辦捐血活動快樂助人，凡捐血250CC就送精美贈品，民眾可踴躍參與，共襄盛舉。
捐血活動於6月10日上午9點至下午5點舉行，每天上午8點至晚上6點，地點在北區文賢路特力屋前和北區和緯路330號和緯捐血室2處進行。
警方說，為鼓勵員警和民眾踴躍捐血，捐血250cc者贈送好禮四選二（保溫瓶、玻璃保鮮盒、密封罐組、不銹鋼餐碗）並加贈高級洗髮沐浴組，前48名捐血成功者再加碼金宋麵1袋，送完為止。
分局長陳錦文表示，警察是人民的褓母，把愛心轉化為具體捐血行動，展現警察關懷民眾、熱心公益的情操，藉此呼應民眾捐一份熱血、獻一份愛心，傳送愛心給需要幫助的人。
市警五分局捐血活動結合警友會北區辦事處、義警、民防、守望相助及志工等協勤民力熱情參與，同時邀請街頭藝人也是分局退休員警王俊元吹奏薩克斯風炒熱氣氛。
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