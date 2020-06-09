北市酒店衝突案 警依酒店實名制追嫌
台北市東區一間酒店今天凌晨發生酒客衝突案，受傷的張男隨後率眾要求店家交人，警方獲報立即趕赴現場處理，並依酒店實名制追查施暴者身分，已通知一嫌到案說明，並持續追查。
台北市警察局大安分局今天舉行記者會，敦化南路派出所所長歐陽俊表示，大安區忠孝東路四段一間酒店今天凌晨發生酒客衝突案，張男酒後和2、3名酒客因故起口角衝突，雙方追打過程中造成張男頭部挫傷。
據調查了解，張男受傷後心有不甘，隨後又率眾返回店家要求交人，警方獲報後立即派員到場處理，先針對現場助陣者抄登資料外，也依酒店登記實名制資料追查施暴者身分，將依法偵辦。
警方現已通知一嫌到案說明，他供稱因酒後已記不清楚發生什麼事，另對其他涉案者仍後續追查中。
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