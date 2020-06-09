老翁酷暑上山採粽葉熱衰竭 家屬急壞報警救下來

端午佳節將近，高雄市74歲薛姓老翁一如往常，從路竹騎車到岡山採粽葉，想提前準備包粽過年，不料才上山不久，疑耐不住天氣襖熱，他突然全身一陣癱軟無力，身上又沒帶手機，根本求助無門。老翁家屬心急如焚報警，警方兵分多路，搶在搜救黃金時間內找到犯熱衰竭的薛翁，採粽葉驚魂記順利落幕。

岡山警方日前接獲協尋報案，報案家屬直說，薛翁每年端午節前，都會找一天趁清晨上小崗山採粽葉回家包粽，回家時間都不會過午；但這次薛翁從清晨5點出門後，一直不見人影，「現在幾乎都要傍晚了」。家屬心急地說，老人沒有行動電話，完全無法聯繫上他，深怕會出什麼意外，只好趕快報警。

警方獲報後，趕緊也轉報岡山消防分隊支援，警、消一起上小崗山山區協尋。小崗山山路密集又雜草叢生，警、消為了趕在在太陽下山前的黃金時段找到失蹤薛翁，還出動空拍機協助，一行人兵分多路找人。正當還沒有搜尋方向之際，突然有民眾指引，那邊的小路有個老人家。

警方循線索找，果然看到呆坐路邊的薛翁。由於天氣酷熱，薛翁明顯疲；消防人員初步評估，判斷薛翁有熱衰竭現象，幸好意識清楚，應該沒有生命危險，趕緊協助老翁下山。

薛翁說，那天自己騎車到岡山，才上山不久就突然覺得渾身無力，先坐在路旁休息，沒想到一坐就是10幾個小時，再加上身上沒有手機，無法對外求援。薛翁及其家屬再三感謝員警即時救援，否則入夜後氣溫一但驟降，恐怕後果不堪設想。