30多歲年輕夫妻欠房租 消防隊員破門驚見兩人陳屍浴室

基隆市30多歲施姓夫妻租住套房拖欠房租，房東今天前往套房發現反鎖，無人應門還聞到異味，心中覺得不安報案。消防員破門進入看見兩人陳屍套房浴廁。員警封鎖現場調查，查看無打鬥及外力侵入跡象，有燒炭痕跡，留有遺書說對不起家人，初步排除他殺，報請檢察官相驗調查死因。

施姓男子與李姓妻子在仁一路租套房，房東因兩人拖欠房租，今天上午前往套房找兩人，無人應門。由於房內傳出臭味，擔心出意外，打「119」報案。

消防隊員破門進入套房，聞到濃濃異味，走到浴室看見施姓夫妻並肩相擁，死亡多日，身體已發黑，轉報「110」，交由警方處理。

警方查看現場無打鬥痕跡，也無外力侵入跡象，初步除他殺嫌疑，並連繫兩人家屬協助釐清案情。

據了解，施姓夫妻近期經濟狀況不佳，有友人說，曾借對方1萬元應急，但已好一陣子連絡不上，沒想到兩人竟已身亡。

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