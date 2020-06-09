三重湯城疑有變態偷拍狂 監視器錄到紅衣狼

新北市三重湯城園區疑有變態偷拍色狼出沒，昨天有1名女網友在爆料公社貼出監視影片和照片，提醒女性朋友在園區內上廁所，最好結伴同行或隨身攜帶防身器具，警方已鎖定1名年約30歲男子涉有嫌疑，正積極追查中。

據了解，此案發生在5日晚間近9時，1名在園區上班的女子在某幢大樓2樓上完樓層公廁，一開門驚見陌生紅衣男子從隔壁廁間走出，隨即大聲呼救追出，當時紅衣男子一度伸手欲摀住女子的嘴巴，但被閃開沒有實際肢體接觸，便立刻逃離現場。

女子事後調閱監視器，才發現紅衣男子早就尾隨在後，鬼鬼祟祟跟著她進入廁所，因此懷疑自己如廁遭到偷拍。

警方指出，湯城園區該大樓管委會昨天下午已派員到三重警分局二重派出所說明此事，員警已請管委會聯繫當事人，必須到派出所完成報案程序，警方將依妨害秘密及強制罪嫌偵辦。