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影／與車上友人大吵失控 新北男撞路人後又毀5車

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

41歲蕭姓男子昨天上午9時許駕駛轎車行經新北市新莊區民樂街往長青街方向時，失控撞擦撞一旁路過的黃姓男子（67歲）後，又衝向對向車道撞上來車蔡姓女子（39歲）、游姓男子（66歲），最後衝撞路邊停車格內3輛機車後停下，所幸僅有黃男受四肢擦挫傷，送台北醫院治療後暫時無礙，已返家休養。

據了解，當時蕭男疑似是因與車上女乘客發生口角衝突，才會偏向一旁撞上行人後，又衝到對向衝撞五輛汽、機車，車輛停下後，蕭還繼續與女乘客爭執，更一度拿出棒棍，作勢要打女乘客，隨後上車離去，留下女乘客在原地。

警方獲報到場，蕭男已返回現場，女乘客則已自行離去，他向警方供稱女乘客為友人，但未說為何起爭執。警方酒測後發現三名駕駛均無酒駕，目前已交由交通分隊釐清案發原因與肇事責任歸屬。

蕭男肇事後仍與女乘客繼續爭執，更拿出棒棍作勢要打人。記者柯毓庭／翻攝自臉書《爆廢公社公開版》
蕭男肇事後仍與女乘客繼續爭執，更拿出棒棍作勢要打人。記者柯毓庭／翻攝自臉書《爆廢公社公開版》
黃男被撞倒在地，所幸送醫後暫無大礙，目前已返家休養。記者柯毓庭／翻攝自臉書《爆廢公社公開版》
黃男被撞倒在地，所幸送醫後暫無大礙，目前已返家休養。記者柯毓庭／翻攝自臉書《爆廢公社公開版》

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