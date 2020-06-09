影／與車上友人大吵失控 新北男撞路人後又毀5車

41歲蕭姓男子昨天上午9時許駕駛轎車行經新北市新莊區民樂街往長青街方向時，失控撞擦撞一旁路過的黃姓男子（67歲）後，又衝向對向車道撞上來車蔡姓女子（39歲）、游姓男子（66歲），最後衝撞路邊停車格內3輛機車後停下，所幸僅有黃男受四肢擦挫傷，送台北醫院治療後暫時無礙，已返家休養。

據了解，當時蕭男疑似是因與車上女乘客發生口角衝突，才會偏向一旁撞上行人後，又衝到對向衝撞五輛汽、機車，車輛停下後，蕭還繼續與女乘客爭執，更一度拿出棒棍，作勢要打女乘客，隨後上車離去，留下女乘客在原地。