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北巿酒醉男半夜偷垃圾車 撞21車毀2民宅辯斷片不記得
卓姓男子今天凌晨酒醉後在北市新生北路偷竊一輛清潔垃圾車，竟危險開車上路，從中山北路5段一路開到7段，沿途撞擊21輛汽機車，甚至撞毀民宅圍牆，還波及公車站牌。士林警方獲報沿途攔捕，最後在中山北路巷弄，逮捕倒在垃圾車旁的卓男，卓辯稱斷片不記得，全案依照竊盜、公共危險等罪嫌移送士林地檢署偵辦。
「不記得了！」30歲卓姓男子今天在警局酒醒後製作筆錄，辯稱斷片，不復記憶，完全忘記偷車、撞車經過。
卓男今天凌晨1時許，在中山區新生北路2段，偷竊清潔垃圾車，開車上路在中山北路5段740巷內，擦撞16部車輛，撞毀民宅圍牆，巨大撞擊聲響，民眾紛紛報案求助。
卓男肇事逃逸繼續開，一路開到中山北路7段，從82巷10弄至190巷，再撞擊5輛車後，停車跌下駕駛座，在路旁呼呼大睡。全案共計撞毀21輛汽機車，其中還有停在路旁的百萬賓士進口車。
士林警方指出，今天凌晨2時許獲報，有輛垃圾車衝撞民宅、車輛，還肇事逃逸，立即啟動現場警網圍捕，卓男涉嫌偷車肇事，最後把車停在中山北路7段190巷，整個人跌坐在垃圾車駕駛座外，在大街上昏昏欲睡，經強制送醫抽血檢測，換算酒精呼氣值超過標準值，全案依竊盜、公共危險罪嫌現行犯移送法辦，車輛毀損部分，則待車主提告再函送法辦。
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