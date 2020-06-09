北巿酒醉男半夜偷垃圾車 撞21車毀2民宅辯斷片不記得

卓姓男子今天凌晨酒醉後在北市新生北路偷竊一輛清潔垃圾車，竟危險開車上路，從中山北路5段一路開到7段，沿途撞擊21輛汽機車，甚至撞毀民宅圍牆，還波及公車站牌。士林警方獲報沿途攔捕，最後在中山北路巷弄，逮捕倒在垃圾車旁的卓男，卓辯稱斷片不記得，全案依照竊盜、公共危險等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

「不記得了！」30歲卓姓男子今天在警局酒醒後製作筆錄，辯稱斷片，不復記憶，完全忘記偷車、撞車經過。

卓男今天凌晨1時許，在中山區新生北路2段，偷竊清潔垃圾車，開車上路在中山北路5段740巷內，擦撞16部車輛，撞毀民宅圍牆，巨大撞擊聲響，民眾紛紛報案求助。

卓男肇事逃逸繼續開，一路開到中山北路7段，從82巷10弄至190巷，再撞擊5輛車後，停車跌下駕駛座，在路旁呼呼大睡。全案共計撞毀21輛汽機車，其中還有停在路旁的百萬賓士進口車。