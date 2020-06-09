提升搜救能量 台南市、新北市搜救犬隊移地訓練
台南市消防局、新北市消防局特種搜救搜救犬隊，在台南市飛雁新村、林默娘公園等地點展開移地聯合訓練，包含瓦礫搜索、路徑追踨、吠叫、領犬員搜索等，提升搜救能量。
新北市政府消防局搜救犬隊成軍已久，有較完善的運作制度，豐富訓練經驗，已開始嘗試培訓路徑追踨搜救犬，追踨搜救犬犬隻更適合應用於尋找走失人口。昨天和12日兩天訓練，預計交流訓練將會有豐富的收獲。
為提升特種搜救隊搜救犬馴養及生活環境，台南市長黃偉哲說，市政府已著手建置搜救犬舍，包托盥洗、電器設備、訓練器材等設施，可妥善規劃搜救犬生活起居及訓練，市府會持續進行各項專業訓練以提升救災能力，強化特種搜救隊能量。
消防局局長李明峯表示，台南市目前現有3隻搜救犬，其中搜救犬Kathy和Kenna於2019年取得亞洲區MRT搜救犬救援能力認證佳績，每隻搜救犬都有搭配的控犬員，控犬員會針對每隻搜救犬的個性、能力去調整訓練方式，透過日常訓練能讓搜救犬與控犬員培養默契，建立深厚的感情，在災害現場才能發揮最大效能。
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