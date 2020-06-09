影／新北停車場車輛被燒毀 警懷疑縱火追查中

新北市蘆洲區正和街上一處停車場昨晚9時許發生一起火警，一輛轎車因不明原因起火燃燒，火勢蔓延隔壁轎車，消防獲報後到場，在20分鐘內迅速將火勢熄滅，無人員傷亡。警方調閱監視畫面後，卻發現有名男子行經可疑的進入停車場不久後，車輛便起火燃燒，懷疑該男子涉嫌縱火，目前正追查中。

據了解，當時停車場內傳來「蹦」的爆炸聲音，豐田 Altis的廖姓車主（41歲）外出查看，發現自己的愛車已全面起火燃燒，火勢並迅速蔓延至一旁簡姓車主（45歲）的日產Livina轎車，有居民趕緊拿出滅火器協助救災，消防也獲報趕到現場，20分鐘後將火勢撲滅。

車主原以為是車輛不明原因自燃，但警方調閱監視畫面釐清車輛起火原因，竟看到一名男子拿著一包物品走到停車場起火的兩輛車中間後蹲下，不久便起火燃燒，該名男子也快步離去，懷疑該男涉有縱火重嫌。