影／小黃司機撞死人被通緝 今又路口迴轉撞傷人
高雄謝姓男子去年4月開計程車時，才在前鎮區逆向行駛又車速過快撞死機車騎士，不過謝卻在判決後未入獄遭法院通緝。今天凌晨快3點時，謝又在鳳山區開計程車，與一名騎機車的婦人發生車禍，被到場處理的鳳山警方識破通緝犯身分，鋃鐺入獄。
今天凌晨2點50分左右時，因案遭通緝卻未入獄的謝男（57歲）開著計程車在鳳山區五甲三路、三誠路口迴轉時，撞上一名騎機車的陳姓老婦（65歲）。有民眾說，看到謝車禍後，竟意圖想離開，他趕緊上前勸阻。
警方到場處理車禍，在查核資料時，發現謝的通緝犯身分。至於這場與謝發生車禍的陳婦，幸好僅手腳擦挫傷，送醫後無大礙。
原來謝男去年4月16日凌晨5點時，開著計程車，於前鎮區的廣西路上西向行駛時，因未注意現場閃黃燈，車輛應減速，又開車到對向的車道上，在修文街撞上一名北向行駛的李姓機車騎士。
李倒地後，因顱內出血、頭部有外傷，引起腦幹衰竭死亡。謝男車禍後留在現場，向警方自首。今年9月時，謝被高雄地檢署依過死致死罪嫌判處5個月有期徒刑，不過他卻未報到，遭雄檢發布通緝。
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