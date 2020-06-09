疑未禮讓撞救護車 19歲機車騎士多處骨折送醫

19歲劉姓男子昨夜騎機車行經北市士林區承德、中正路口，疑似未禮讓救護車，車速過快直接撞擊路口的救護車，當場倒地全身多處骨折，送往醫急救，救護車上的車禍病患、救護人員，則是遭玻璃割傷、撞擊受挫傷，暫無大礙。警方指出，劉男疑未禮讓救護車，將依法開罰1萬至3萬元罰鍰。

昨晚11時許，新北市消防局蘆洲消防分隊，出動救護車載送24歲自摔騎士吳姓女子，吳女因自摔手腳擦挫傷，由27歲李姓救護人員、24歲洪姓駕駛協助送醫。

就當救護車從百齡橋西向東方向要直行中正路，洪姓駕駛在紅燈路口停等約2、3秒，才起步行駛。不料，綠燈直行承德路南往北方向的劉男，疑似車速太快沒注意轉方有救護車，直接撞上救護車，當場人車倒地。

劉男機車車頭全毀，車身碎片散落一地，劉摔下車全身多處骨折，意識清楚，送往醫院急救，目前仍在加護病房觀察中。家屬則稱，劉當時是打工下班，騎車回家發生車禍。救護車右側車門遭受撞擊，車上傷患吳女、救護人員李女，遭車上的玻璃劃傷，洪駕駛則無受傷。