影／離職員工披被單掩護 半夜入店偷錢仍被認出

台中市北區山西路一家網路直播精品店在6日時遭竊，損失店內零用金，經調閱店內監視器後，發現竊賊身披棉被被單，企圖遮掩犯行，但在以被單遮掩監視器時，已暴露身形，店家一眼就認出是在上月底因涉嫌行竊店內零用金遭開除的江姓前員工，警方獲報後，循線通知江到案說明，江承認3度在店內行竊，得手贓款2萬多元，不過與店家稱損失有8萬餘元不符，全案今警詢後將依竊盜罪函送台中地檢署偵辦。

台中市第二警分局立人所在今年6月6日晚間6時許獲報，在北區山西路經營網路直播精品的周姓業者的營業處所遭竊，業者調閱監視器發現，竊賊在6日凌晨4時許，從該店的一樓爬進二樓的員工休息室，並以棉被被單遮掩身體，但企圖以被單遮掩監視器時，就暴露了身形與樣貌。

業者一眼認出是曾在5月間二度在店內行竊而遭開除的江姓男子（27歲），警方獲報後，根據業者提供的資料，通知江到案說明，因犯案全程都被監視器拍下，江承認涉案，但辯稱得手贓款僅有2萬多元，並非業者所稱的8萬多元，全案今警詢後將依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。

業者指出，江姓男子因為疫情沒有工作，好心錄取他後，他分別在5月14日、5月20日偷取店內的零用金，5月21日發現後，將他開除，沒想到又重回公司行竊，實在要不得，因此報警處理。