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司機血糖低 物流車失控「折甘蔗」衝出交流道

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

國道三號和美交流道今天凌晨一輛物流貨櫃車失控衝出交流道護欄，車頭與車身呈現「折甘蔗」，幸好未波及其他車輛，救護人員到場將他從車內救出，身上多處擦傷但意識清楚，被救出時駕駛疑似血糖過低，警方初步排除酒駕。

張姓男子(50歲)今天凌晨近1點開著一輛35噸貨櫃車，南下行經匝道準備銜接平面道路，卻突然衝出護欄，還卡在平面道路護欄，有目擊者看到現場慘狀上前想拉出司機，但門打不開，立即報警。

救護人員到場用擊窗器破窗打開車門，發現張男有意識，被搜救時手上還拿著麵包，最後用長背板將他拉出，送往彰化基督教醫院救治。

彰基發言人、副院長周志中說，張姓司機在救護車上檢測時血糖值為27mg/dL，到院時在急診檢傷分類站檢測血糖微升為33mg/dL，低於正常人100mg/dL數值，血糖過低可能會出現暈眩、嗜睡、發抖、視力模糊等症狀，經治療清晨已出院。

國道七隊表示，初步排除司機酒駕，可能是操控失當造成車輛失控，是否因身體不適釀禍還要進一步調查。

張姓男子受困車內，救護人員緊急將他救出。記者林敬家／翻攝
張姓男子受困車內，救護人員緊急將他救出。記者林敬家／翻攝
張姓男子駕駛物流貨櫃車，失控衝出交流道護欄車禍。記者林敬家／翻攝
張姓男子駕駛物流貨櫃車，失控衝出交流道護欄車禍。記者林敬家／翻攝
國道三號和美交流道今天凌晨一輛物流貨櫃車失控衝出交流道護欄車禍。記者林敬家／翻攝
國道三號和美交流道今天凌晨一輛物流貨櫃車失控衝出交流道護欄車禍。記者林敬家／翻攝

國道 救護車

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