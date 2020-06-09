司機血糖低 物流車失控「折甘蔗」衝出交流道

國道三號和美交流道今天凌晨一輛物流貨櫃車失控衝出交流道護欄，車頭與車身呈現「折甘蔗」，幸好未波及其他車輛，救護人員到場將他從車內救出，身上多處擦傷但意識清楚，被救出時駕駛疑似血糖過低，警方初步排除酒駕。

張姓男子(50歲)今天凌晨近1點開著一輛35噸貨櫃車，南下行經匝道準備銜接平面道路，卻突然衝出護欄，還卡在平面道路護欄，有目擊者看到現場慘狀上前想拉出司機，但門打不開，立即報警。

救護人員到場用擊窗器破窗打開車門，發現張男有意識，被搜救時手上還拿著麵包，最後用長背板將他拉出，送往彰化基督教醫院救治。

彰基發言人、副院長周志中說，張姓司機在救護車上檢測時血糖值為27mg/dL，到院時在急診檢傷分類站檢測血糖微升為33mg/dL，低於正常人100mg/dL數值，血糖過低可能會出現暈眩、嗜睡、發抖、視力模糊等症狀，經治療清晨已出院。

國道七隊表示，初步排除司機酒駕，可能是操控失當造成車輛失控，是否因身體不適釀禍還要進一步調查。