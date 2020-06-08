高雄殺傷4警病患有被害妄想症 平日常帶刀護身

高雄楠梓警分局加昌派出所4名員警今下午配合衛生單位，將男子強制就醫，卻遭襲擊受傷，被民眾目擊。圖／翻攝臉書黑色豪門企業 高雄市今午傳出員警戒護精神病患強制就醫時遭病患攻擊事件，造成4名員警受傷，這名病患因長期有被害妄想症狀，常隨身攜帶刀械出門，由於他病識感差，唯恐傷人，高雄市衛生局獲報後，開會決議強制送醫，沒想到戒護的員警卻受傷。

高雄市衛生局表示，局方上周接獲五次通報，即與警政等單位開會，經醫師鑑定為嚴重病患，才決定今午3點強制就醫，沒想到執行時，仍造成多名員警受傷。

衛生局說，由於家人無力協助他就醫，這個個案過去並未進入衛生單位列管系統，10年來僅有2次精神科就醫紀錄，其餘都因外傷就醫。

據了解，這名病患平時一大早就背著背包外出，家屬不知他去向，又因為沒有定期就醫服藥，病情一直不穩定。