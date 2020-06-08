聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／他截肢失意醉倒路中 員警冒雨提「斷腳」抱上車
新北市樹林區一名55歲的林姓男子因工作受傷截肢，自此常藉酒澆愁，昨日下午他獨自走在復興路時不慎摔倒，因不勝酒力又義肢掉落，倒臥在下著大雨的馬路上無法起身，所幸樹林派出所警員郭子溢、蘇酩格巡邏經過，趕緊抱他上警車，協助安全返家。
據了解，林男先前因工作被電鋸鋸傷，截肢後裝上人工義肢，從此行動不便，也導致身心重創，常常藉酒消愁，昨日他因心情不佳又至便利商店買酒喝，怎料下起大雨，天雨路滑狀況下不慎跌倒，臉部滿是鮮血。
警方巡邏經過時，看見林男頂著大雨、臉部流血倒臥路旁，趕緊停車上前關心，只見林男滿身酒氣，義肢脫落一旁，無法獨自起身、行走，員警便暖心地一邊安撫他、一邊拾起義肢，並將他抱上警車休息，通知消防隊到場救護。
經治療後，林男並無大礙，員警也趕緊帶他回家，家屬感動地表示，非常感謝及時趕到的樹林警分局員警們，不然真不知會發生什麼意外。樹林警分局長張明和也呼籲，民眾有困難時，警察會盡其所能給予關懷和協助，民眾飲酒則應適量，以免不勝酒力而發生意外，不僅讓自己深受危險，也讓家人擔心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言