影／他截肢失意醉倒路中 員警冒雨提「斷腳」抱上車

新北市樹林區一名55歲的林姓男子因工作受傷截肢，自此常藉酒澆愁，昨日下午他獨自走在復興路時不慎摔倒，因不勝酒力又義肢掉落，倒臥在下著大雨的馬路上無法起身，所幸樹林派出所警員郭子溢、蘇酩格巡邏經過，趕緊抱他上警車，協助安全返家。

據了解，林男先前因工作被電鋸鋸傷，截肢後裝上人工義肢，從此行動不便，也導致身心重創，常常藉酒消愁，昨日他因心情不佳又至便利商店買酒喝，怎料下起大雨，天雨路滑狀況下不慎跌倒，臉部滿是鮮血。

警方巡邏經過時，看見林男頂著大雨、臉部流血倒臥路旁，趕緊停車上前關心，只見林男滿身酒氣，義肢脫落一旁，無法獨自起身、行走，員警便暖心地一邊安撫他、一邊拾起義肢，並將他抱上警車休息，通知消防隊到場救護。