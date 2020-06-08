快訊

名字有「龜」免費登龜山島被嗆爆 觀光局曝真相：真有人

《蚵豐村》的出走與返鄉：我們如何尋找回家的路？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

派出所副所長涉隨身碟竊盜案？ 分局：只是暫時保管

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣警局水上分局某派出所邱姓副所長遭踢爆涉竊盜案，經查證該副所長擔心機密洩漏，只是暫時保管。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣警局水上分局某派出所邱姓副所長遭踢爆涉竊盜案，經查證該副所長擔心機密洩漏，只是暫時保管。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣警局水上分局某派出所邱姓副所長今天遭某周刊踢爆涉及竊盜案，表示該副所長5月21日竊取所內同仁的隨身碟，經記者查證，邱姓副所長擔心，員警隨意將涉及個資法等資料的隨身碟放在桌上可能影響他人權益，因此暫時保管後續再歸還，卻沒想引起爭議。

水上分局表示，初步調查周刊上提到邱姓副所長涉及的隨身碟竊盜案、花柱經費、便當經費浮報等案，皆查無不法意圖、收據經費核支也相符，目前已先將該副所長調至他所，若確有涉及不法的事證將依法嚴辦，絕不寬貸。

事件起因為該所常有同仁隨身碟不見，雖後續都有找到，但某日陳姓員警調閱監視器，質疑邱姓副所長在其他員警桌上有偷竊行為，卻不直接詢問邱姓副所長，只在所內LINE群組提及放在桌上的隨身碟都會消失，希望亂拿東西的人「惦惦將東西放回」。

邱姓副所長回應，部分員警下班後隨意將隨身碟插在公用電腦上，沒有做好公務機密，如被外人拿走後果恐不堪設想，他才先暫時保管，後續也會歸還，卻被反控偷竊，並表示，會離開陳姓員警的視線範圍。

據了解，該陳姓警員與邱姓副所長兩人平時相處不好，後續其他員警及所長希望兩人私底下好好解決，此事件目前由縣警局督察科介入調查，卻沒想有人向周刊爆料。

偷竊 竊盜 嘉義

延伸閱讀

群聯上月營收成長9%

公務電腦存妻裸照受罰 警喊冤被設計

嘉縣中埔水上荷花齊綻放 農會推周邊商品搶鮮嘗

高市勞工局防疫勞動法令上線 官方臉書受理私訊提問

相關新聞

高雄4警強制病患送醫 遭刀刺肚破血流

高雄楠梓警分局加昌派出所4名警察，今下午3點多協助高市衛生局執行患有思覺失調症的男子強制就醫，沒想到男子突然涉持刀攻擊4警察全都受傷，警遭襲後與對方對峙，以優勢警力攻堅，警方還連開2槍，其中1槍擊中鍾的右手掌，將他制伏送醫。

派出所副所長涉隨身碟竊盜案？ 分局：只是暫時保管

嘉義縣警局水上分局某派出所邱姓副所長今天遭某周刊踢爆涉及竊盜案，表示該副所長5月21日竊取所內同仁的隨身碟，經記者查證，...

影／副院長登山失聯3天山區又下雨 不放棄持續搜尋中

屏東縣某醫院登山社約15名成員，6日上午8點多，登來義鄉丹林村棚集山，大夥中途在海拔約700公尺處休息，醫院行政副院長楊...

影／他截肢失意醉倒路中 員警冒雨提「斷腳」抱上車

新北市樹林區一名55歲的林姓男子因工作受傷截肢，自此常藉酒澆愁，昨日下午他獨自走在復興路時不慎摔倒，因不勝酒力又義肢掉落...

超大違建！冒雨偷蓋2420坪鐵皮屋 未料才1天就GG了

5月起防汛期來臨，全台各地因梅雨季節豪大雨不斷，卻有不肖業者趁著大雨偷蓋超大型違建鐵皮屋出租，新北市拆除大隊接獲通報後即...

老翁開車墜落金山磺港漁港 被救上岸送醫仍不治

1名年約70歲男子今天下午3點半左右，駕車在新北市金山區磺港漁港落海，受困車內。消防局獲報後前往救援，約半小時後將他從駕...

影／高雄中油樹倒釀事故 3人送醫

高雄市區今天下午下起滂沱大雨又刮強風，今天下午2點39分，小港區中山四路、大業北路口發生路樹倒塌傷人意外，造成3輛機車、...

台南安平海域出現男浮屍 身分死因待警方調查

台南市安平四草大橋附近，今天下午1點30分有民眾發現浮屍，經消防局派員打撈，在觀汐平台北堤消波塊，將年約20至30歲男子...

小貨車疑超速打滑失控衝撞路邊麵攤 員工遭燙傷、骨折

林姓男子去年駕駛小貨車行駛在新北市八里區龍米路，涉嫌以時速60公里超速行駛，因打滑失控衝撞路邊麵攤，麵攤員工被撞骨折，甚...

七旬老翁開貨車撞山壁波及旁車 八旬老婦命喪火燒車

新北市新莊區與桃園市龜山區交界的壽山路下坡路段，今天上午發生1死5傷火燒車車禍，警方初步調查，肇因是1名七旬老翁駕駛大貨...

新北桃園交界貨車、休旅車車禍起火 八旬老婦燒成焦屍

新北市新莊區與桃園市龜山區交界的壽山路下坡路段，上午10時34分左右傳出貨車、休旅車與2輛機車車禍，撞擊之後造成休旅車起...

民眾檢舉交通違規數爆增4500件 屏東警呼籲民眾守法

近期屏東縣民眾檢舉交通違規的數量倍增，根據屏東縣政府警察局交通警察隊統計，今年1至5月民眾檢舉各類交通違規總件數高達1萬...

熱門新聞

包圍王浩宇服務處丟雞蛋 場面混亂「杏仁哥」遭警方帶走

罷免王浩宇粉專人數已3.4萬 目標半年內完成首階連署

罵吳宗憲三字經挨告 館長出庭：我願意認罪、道歉

讓黃捷委屈痛哭 法制局長：黃一副勝利者姿態

黃捷弔唁議長大哭原因曝光 高市法制局長怒嗆這句話

抗議王浩宇 「村長」率人群轉襲散步、參觀違建農舍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。