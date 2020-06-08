派出所副所長涉隨身碟竊盜案？ 分局：只是暫時保管

嘉義縣警局水上分局某派出所邱姓副所長遭踢爆涉竊盜案，經查證該副所長擔心機密洩漏，只是暫時保管。記者陳玫伶／攝影 嘉義縣警局水上分局某派出所邱姓副所長今天遭某周刊踢爆涉及竊盜案，表示該副所長5月21日竊取所內同仁的隨身碟，經記者查證，邱姓副所長擔心，員警隨意將涉及個資法等資料的隨身碟放在桌上可能影響他人權益，因此暫時保管後續再歸還，卻沒想引起爭議。

水上分局表示，初步調查周刊上提到邱姓副所長涉及的隨身碟竊盜案、花柱經費、便當經費浮報等案，皆查無不法意圖、收據經費核支也相符，目前已先將該副所長調至他所，若確有涉及不法的事證將依法嚴辦，絕不寬貸。

事件起因為該所常有同仁隨身碟不見，雖後續都有找到，但某日陳姓員警調閱監視器，質疑邱姓副所長在其他員警桌上有偷竊行為，卻不直接詢問邱姓副所長，只在所內LINE群組提及放在桌上的隨身碟都會消失，希望亂拿東西的人「惦惦將東西放回」。

邱姓副所長回應，部分員警下班後隨意將隨身碟插在公用電腦上，沒有做好公務機密，如被外人拿走後果恐不堪設想，他才先暫時保管，後續也會歸還，卻被反控偷竊，並表示，會離開陳姓員警的視線範圍。

據了解，該陳姓警員與邱姓副所長兩人平時相處不好，後續其他員警及所長希望兩人私底下好好解決，此事件目前由縣警局督察科介入調查，卻沒想有人向周刊爆料。