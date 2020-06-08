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影／副院長登山失聯3天山區又下雨 不放棄持續搜尋中

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣某醫院登山社約15名成員，6日上午8點多，登來義鄉丹林村棚集山，大夥中途在海拔約700公尺處休息，醫院行政副院長楊姓男子告訴成員「先去探路」，中途還有傳訊息告訴夥伴情況，之後就失聯，隨即報案。警消、義消與原住民山友接連搜尋中，但這幾天山區下午都有雨，截至晚間仍在搜尋中，不放棄任何一絲希望。

楊姓副院長52歲，當時身穿藍色上衣、卡其長褲，楊在醫院任職26年。今天楊的朋友在臉書社團「登山借問站」PO出相關訊息，希望能借助山友們的力量，一起來找尋。家屬也相當焦急。

屏東縣消防局6日下午2點21分接獲報案，15人上山後，大夥在棚集山海拔約700公尺處休息，楊告訴成員先去探路，中間還有傳訊息，有滑一跤，有點迷路。跟同事說，沒關係他會自己找路下去。未料就此失聯至今。

事發後，6、7、8日，消防局持續搜尋，出動空拍機、請空勤總隊支援直升機，這幾天山區下午下大雨，搜救人員不放棄任何一絲希望，現仍持續搜尋中。

屏東縣來義鄉丹林村棚集山，海拔約900公尺，有小百岳之稱，從丹林登山口上山，一般山友走到山腰，海拔約400公尺處，大家俗稱「華僑市場」處休息後下山，此段路程較輕鬆，一般人腳程約40到50分鐘。從華僑市場往三角點方向走，是較有難度的中級山。

資深山友指出，棚集山山況，南麓從丹林村起登，有3條縱道往上，但3條縱道間，又有很多橫切道互通。南麓縱道攀登到800公尺處，才有叉路可往北麓從石板屋下山。例假日棚集南麓登山者，眾達數百人，北麓人跡罕至，手機僅微弱訊號，據了解，7日只有8名山友，從石板屋登上三角點，再原路下山，這8人未碰到楊姓男子。

警消、義消與山青們持續搜尋，但這幾天山區下午都有雨，截至晚間仍在搜救中，不放棄任何一絲希望。記者劉星君／翻攝
警消、義消與山青們持續搜尋，但這幾天山區下午都有雨，截至晚間仍在搜救中，不放棄任何一絲希望。記者劉星君／翻攝
警消、義消與山青們持續搜尋，但這幾天山區下午都有雨，截至晚間仍在搜救中，不放棄任何一絲希望。記者劉星君／翻攝
警消、義消與山青們持續搜尋，但這幾天山區下午都有雨，截至晚間仍在搜救中，不放棄任何一絲希望。記者劉星君／翻攝

屏東縣 山友 空拍機

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