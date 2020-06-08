高雄4警強制病患送醫 遭畫刀肚破血流

高雄楠梓警分局加昌派出所4名員警今下午配合衛生單位，將男子強制就醫，卻遭襲擊受傷，被民眾目擊。圖／翻攝臉書黑色豪門企業 高雄楠梓警分局加昌派出所4名員警，今天下午3點多協助高市衛生局執行精緒不穩患者強制就醫，沒想到對方47歲男子突然涉持刀攻擊，4人都受傷，鍾襲警後隨即躲回屋內與警方對峙，經分局加派警力及市警局保大支援，以優勢警力攻堅後成功逮人將他送醫。

據表示，4名受傷員警中，其中3人經過縫合後已返家休息，另名許姓員警的腹部遭穿刺，經初步了解僅傷及肌肉群，未及臟器，目前手術中。

楠梓分局指出，加昌派出所會同衛生局人員前往楠梓區惠民路一處公寓，執行精神不穩男子強制就醫戒護，原先就了解鍾疑有攻擊傾向，員警不敢大意，除手槍外還攜帶長盾、防彈盾及辣椒水等防護物品隨行。

執行人員抵達男子住家時，男子母親開啟家門讓人員進入，但他一看見警察，立即調頭進入房間，並拿出預備好的藍波刀、鋁棒拿出與警方對峙；員警見狀出言要安撫，不料鍾立即持刀及鋁棒衝上來，員警趕緊用盾牌擋架，試圖將男子推擠擊倒，不過他身材高大，過程中造成1名員警左下腹穿刺傷，另3員警頭部及手部遭劃傷，當其中一警開槍示警後，執行人員先退出屋外，緊急送醫救治。

楠梓分局隨即調配線上各警網、保大等單位警力前往攻堅，員警再開一槍擊中鍾的手部，順利逮捕送醫戒護。

男子涉持武器襲警，被制伏後強制送醫。記者林伯驊／翻攝