30歲慣竊故技重施 推倒老人搶錢熱心路人圍捕送辦
台南市吳姓30歲男子年初出獄後因病一直找不到工作，已多次順手牽羊被捕，今天又在仁德火車站要向顏姓老人「借錢」，對方不借後竟將人推倒，趁被害人倒地受傷時搶走皮包，剛好兩人路過看見，見義勇為上前圍堵控制行動並報警逮人；歸仁警分局晚間訊後依強盜罪嫌移送法辦，員警指出，吳嫌多次偷竊被捕，因精神狀況不穩定，即使勸說又一直再犯。
警方調查，吳姓男子上午從高雄搭火車到台南，在仁德站下車後因身上沒錢，走到車站對面，向路過65歲顏姓男子「借錢」遭拒後，動手推倒對方後搶走口袋內皮夾，內有1200元，正要逃逸時剛好有兩人目睹，立即上前拉住控制吳嫌並報警，顏姓老人倒地臉部擦傷送醫。
據了解，吳嫌領有中度精障手冊，成年後一直沒有固定工作，10年來四處遊蕩，民國98年至今已多次涉嫌竊盜被捕移送法辦，但即使累犯仍多被輕判，今年2月出獄不久就再犯，員警看了直搖頭。
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