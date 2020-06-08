迷途老婦路旁淋雨 楊梅暖警幫忙連絡家人
桃園市楊梅警分局埔頂派出所所長鄒安晴、警員黃明浩、黃偉璇、潘思璇昨天巡邏時見老婦人獨自冒雨站路邊，手上拿著鐵鍋，神情疲憊，警方上前關心，老婦稱女婿要來這裡接他，但已等了２個多鐘頭，怕家人找不著他，堅持在現場繼續等，警見雨勢越來越大，先拿雨傘替老婦撐傘，老婦等久內急，員警於是帶他返所等家人。
員警擔心老婦感冒，帶她回派出所後奉上熱茶安撫情緒，並耐心詢問相關資料。老婦疑有失智症，無法陳述完整姓名資料，警方用人臉辨識系統交叉比對，聯絡上女婿帶她回去。
楊梅警分局分局長林信雄表示，失智者因方向感、判斷力等障礙，加上欠缺表達能力，以致在走失後無法正確或適時求助，失智長者家屬可於大門加裝複雜門鎖，替長者配戴防走失手鍊，或於衣角註記聯絡資料。警方呼籲社會大眾，若發現疑似走失的失智者，可撥打110請求警方協助，幫忙找到回家的路。
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