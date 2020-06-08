快訊

台版「刺蝟戰略」：外購魚叉飛彈 打造多層次打擊火力

國民黨確定開除謝立功 李來希、徐正文停權兩年

影／高雄中油樹倒釀事故 3人送醫

聯合報 / 記者邱奕能蔡孟妤王慧瑛／高雄即時報導

高雄市區今天下午下起滂沱大雨又刮強風，今天下午2點39分，小港區中山四路、大業北路口發生路樹倒塌傷人意外，造成3輛機車、1輛轎車事故，有3名傷者送小港醫院治療，幸好只受輕傷。

高雄市政府養工處說，初步了解是中油潤滑油事業部場內樹木倒塌砸傷用路人，不是路樹，不屬市府權管，中油襄理已到場處理。

高雄市消防局8日下午2點39分接獲報案，在小港區中山四路、大業北路交叉路口，發生路樹倒塌意外事件，消防局出動小港、高桂、五甲分隊共5車9人前往救援。

現場為3輛機車、1輛轎車事故，有3名傷者搭救護車送醫。洪姓40歲女機車騎士，腰部及下半身疼痛無外傷、意識清醒。張姓61歲女機車騎士，牙齒流血、意識清醒。40歲李姓女機車騎士，嘴巴撕裂傷、意識清醒。開車的郭姓女子自行就醫。

高雄小港區中油廠內的樹倒釀事故，有3名傷者送醫。記者邱奕能／翻攝
高雄小港區中油廠內的樹倒釀事故，有3名傷者送醫。記者邱奕能／翻攝
高雄小港區中油廠內的樹倒釀事故，有3名傷者送醫。記者邱奕能／翻攝
高雄小港區中油廠內的樹倒釀事故，有3名傷者送醫。記者邱奕能／翻攝
高雄小港區中油廠內的樹倒釀事故，有3名傷者送醫。記者邱奕能／翻攝
高雄小港區中油廠內的樹倒釀事故，有3名傷者送醫。記者邱奕能／翻攝
高雄小港區中油廠內的樹倒釀事故，有3名傷者送醫。記者邱奕能／翻攝
高雄小港區中油廠內的樹倒釀事故，有3名傷者送醫。記者邱奕能／翻攝
高雄小港區中油廠內的樹倒釀事故，有3名傷者送醫。記者邱奕能／翻攝
高雄小港區中油廠內的樹倒釀事故，有3名傷者送醫。記者邱奕能／翻攝
高雄小港區中油廠內的樹倒釀事故，有3名傷者送醫。記者邱奕能／翻攝
高雄小港區中油廠內的樹倒釀事故，有3名傷者送醫。記者邱奕能／翻攝

機車騎士 路樹

延伸閱讀

若需要投入高雄市長補選 親朱人士：朱立倫不會迴避

談高雄市長補選 柯文哲：絕對沒有蔡壁如

月薪4萬元能過什麼品質的生活？ 網友指「在高雄算高薪」

汽油應調漲1.9元…中油公告僅漲0.7元 加油站見排隊加油

相關新聞

老翁開車墜落金山磺港漁港 被救上岸時已無呼吸心跳

1名年約70歲男子今天下午3點半左右，駕車在新北市金山區磺港漁港落海，受困車內。消防局獲報後前往救援，約半小時後將他從駕...

影／高雄中油樹倒釀事故 3人送醫

高雄市區今天下午下起滂沱大雨又刮強風，今天下午2點39分，小港區中山四路、大業北路口發生路樹倒塌傷人意外，造成3輛機車、...

台南安平海域出現男浮屍 身分死因待警方調查

台南市安平四草大橋附近，今天下午1點30分有民眾發現浮屍，經消防局派員打撈，在觀汐平台北堤消波塊，將年約20至30歲男子...

小貨車疑超速打滑失控衝撞路邊麵攤 員工遭燙傷、骨折

林姓男子去年駕駛小貨車行駛在新北市八里區龍米路，涉嫌以時速60公里超速行駛，因打滑失控衝撞路邊麵攤，麵攤員工被撞骨折，甚...

七旬老翁開貨車撞山壁波及旁車 八旬老婦命喪火燒車

新北市新莊區與桃園市龜山區交界的壽山路下坡路段，今天上午發生1死5傷火燒車車禍，警方初步調查，肇因是1名七旬老翁駕駛大貨...

新北桃園交界貨車、休旅車車禍起火 八旬老婦燒成焦屍

新北市新莊區與桃園市龜山區交界的壽山路下坡路段，上午10時34分左右傳出貨車、休旅車與2輛機車車禍，撞擊之後造成休旅車起...

民眾檢舉交通違規數爆增4500件 屏東警呼籲民眾守法

近期屏東縣民眾檢舉交通違規的數量倍增，根據屏東縣政府警察局交通警察隊統計，今年1至5月民眾檢舉各類交通違規總件數高達1萬...

高雄賓士車擦撞2車後暴衝寶雅 車卡騎樓4男1女送醫

高雄左營區今上午一輛白色賓士轎車行經華夏路、崇德路口，涉擦撞轎車後，疑似失控直接衝往路口「寶雅生活館」騎樓，導致多輛機車...

影／酒駕自撞起火車恐爆炸 員警奮勇拖出受困酒醉司機

新北市五股區新五路二段今天凌晨2時許，發生小轎車闖紅燈撞進安全島花圃，隨即起火燃燒的車禍，25歲陳姓駕駛受困變形車體，幸...

「連原住民都不敢下水」 19歲大學生命喪茂林谷瀑布

高雄茂林風景區昨天傳出遊客溺水意外，19歲顧姓男大生與友人前往茂林谷遊玩，疑因水性不佳遭瀑布渦流捲入，警消昨晚尋獲時已失...

妙齡女凌晨開賓士迴車卡在分隔島 員警就地取材助脫困

一名年輕女子駕駛賓士轎車行經北海岸台2線，在路口迴轉時「騎」上分隔島，因左側前、後輪懸空，動彈不得。員警到場觀察後，評估...

影／89歲婦人不適廂型車開進分駐所求助 警火速開道

一輛廂型車日前急開到台中市警東勢分局石岡分駐所前，張姓駕駛神情慌張向分駐所大喊需要警方協助，原來是車上家屬需立即送往衛生...

熱門新聞

罷免王浩宇粉專人數已3.4萬 目標半年內完成首階連署

包圍王浩宇服務處丟雞蛋 場面混亂「杏仁哥」遭警方帶走

罵吳宗憲三字經挨告 館長出庭：我願意認罪、道歉

屏東某醫院副院長登來義棚集山失聯 持續搜救

抗議王浩宇 「村長」率人群轉襲散步、參觀違建農舍

影／保時捷過彎撞護欄後方BMW遭殃 車主：壓砂石失控

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。