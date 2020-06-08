影／高雄中油樹倒釀事故 3人送醫
高雄市區今天下午下起滂沱大雨又刮強風，今天下午2點39分，小港區中山四路、大業北路口發生路樹倒塌傷人意外，造成3輛機車、1輛轎車事故，有3名傷者送小港醫院治療，幸好只受輕傷。
高雄市政府養工處說，初步了解是中油潤滑油事業部場內樹木倒塌砸傷用路人，不是路樹，不屬市府權管，中油襄理已到場處理。
高雄市消防局8日下午2點39分接獲報案，在小港區中山四路、大業北路交叉路口，發生路樹倒塌意外事件，消防局出動小港、高桂、五甲分隊共5車9人前往救援。
現場為3輛機車、1輛轎車事故，有3名傷者搭救護車送醫。洪姓40歲女機車騎士，腰部及下半身疼痛無外傷、意識清醒。張姓61歲女機車騎士，牙齒流血、意識清醒。40歲李姓女機車騎士，嘴巴撕裂傷、意識清醒。開車的郭姓女子自行就醫。
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