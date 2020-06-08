台南安平海域出現男浮屍 身分死因待警方調查
台南市安平四草大橋附近，今天下午1點30分有民眾發現浮屍，經消防局派員打撈，在觀汐平台北堤消波塊，將年約20至30歲男子打撈上岸，已明顯死亡，左胸有疑似碰撞消波塊痕跡，其他沒有明顯外傷，由於死者身上沒有任何證明，死者身分和死圈都待轄區警方進一步調查釐清。
台南市消防局救災救護中心，今天下午1點30分接獲民眾報案，位於安平四草大橋下水域有人在水中載浮載沈，中心派出第六大隊、和緯、安平等分隊前往搶救打撈，約於2點30分在觀汐平台北堤消波塊，和海巡署人員合力將浮屍以擔架抬上岸。
消防人員說，死者穿黑色上衣和長褲，左胸口有碰撞傷痕，應是身體碰撞消波塊的傷。轄區台南市警四分局安平派出所員警說，死者身上沒有任何證件，將追查他生前交通工具，查明身分並報請檢察官相驗，查明死亡真正原因。
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