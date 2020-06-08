阻止投資、感情詐騙有功 八德銀行員替民眾守住160萬
桃園市八德警分局今天表揚轄區金融機構阻詐有功人員，中國信託銀行八德分行陸續攔阻詐騙，包括投資陷阱及網路交友的感情陷阱，成功守住婦人及女子，共160萬元的辛苦錢。
中國信託銀行八德分行行員回想，去年7月時，有一位李姓婦人到銀行欲匯款新台幣100萬元，指定要匯到朋友的泰國帳戶投買房地產，當時接待的行員甘婷婷一聽到，李婦要匯款大筆金額至海外帳戶，驚覺有異，立即上前關懷並通報警方到場處理。經警方和行員合力勸說後，才讓李婦打消匯款的念頭，成功守住李婦的存款。
另外今年4月底，也有一起詐騙案，行員甘婷婷上班時，發現有一位陳姓女子因網路交友至銀行櫃檯，欲匯款美金2萬元(約新台幣60萬元)到網友指定帳戶，察覺疑似是假交友詐騙手法，立即電話聯繫警方到場，最後也成功和警方一起阻詐成功。
八德警方表示，警察工作需要民間共同協助，金融機構從業人員適時反應通報，警力即時到場合力勸阻，共同發揮保護民眾財產的力量，也持續呼籲民眾如遇到疑似詐騙手法，一定要保持冷靜、小心查證、馬上撥打165反詐騙諮詢，另外民眾如知疑有犯罪不法情事，請務必一定要即刻通知警方，由警方到場處理、了解並深入偵辦。
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