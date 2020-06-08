七旬老翁開貨車撞山壁波及旁車 八旬老婦命喪火燒車

新北市新莊區與桃園市龜山區交界的壽山路下坡路段，今天上午發生1死5傷火燒車車禍，警方初步調查，肇因是1名七旬老翁駕駛大貨車，失控自撞山壁再波及休旅車與機車，造成5人多處骨折受傷、1名八旬老婦喪生在火燒車中。

壽山路是一條雙向各只有1線車道的蜿蜒山區小路，銜接林口台地與新莊丹鳳地區。初步了解，當時由74歲陳姓老翁駕駛大貨車搭載兒子下山，不明原因衝向對向車道自撞山壁，再彈回撞及對向行駛中的客貨2用休旅車和2輛機車。

休旅車由52歲周姓男子開車搭載洪姓妻子與岳父母上山，被撞之後起火，消防隊獲報從山下趕抵，火勢已經全面燃燒，83歲洪姓老婦逃生不及，在右前座燒成焦屍，周姓司機僅肢體擦傷，後座2名乘客，83歲洪姓老翁、50歲洪姓婦人均雙腿骨折。