七旬老翁開貨車撞山壁波及旁車 八旬老婦命喪火燒車
新北市新莊區與桃園市龜山區交界的壽山路下坡路段，今天上午發生1死5傷火燒車車禍，警方初步調查，肇因是1名七旬老翁駕駛大貨車，失控自撞山壁再波及休旅車與機車，造成5人多處骨折受傷、1名八旬老婦喪生在火燒車中。
壽山路是一條雙向各只有1線車道的蜿蜒山區小路，銜接林口台地與新莊丹鳳地區。初步了解，當時由74歲陳姓老翁駕駛大貨車搭載兒子下山，不明原因衝向對向車道自撞山壁，再彈回撞及對向行駛中的客貨2用休旅車和2輛機車。
休旅車由52歲周姓男子開車搭載洪姓妻子與岳父母上山，被撞之後起火，消防隊獲報從山下趕抵，火勢已經全面燃燒，83歲洪姓老婦逃生不及，在右前座燒成焦屍，周姓司機僅肢體擦傷，後座2名乘客，83歲洪姓老翁、50歲洪姓婦人均雙腿骨折。
41歲鄭姓機車騎士左膝骨折、50歲朱姓騎士傷勢待查，分別由新北與桃園消防局救護車送往輔大與林口長庚醫院急救。事故細節仍由警方調查中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言