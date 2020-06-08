民眾檢舉交通違規數爆增4500件 屏東警呼籲民眾守法

近期屏東縣民眾檢舉交通違規的數量倍增，根據屏東縣政府警察局交通警察隊統計，今年1至5月民眾檢舉各類交通違規總件數高達1萬2千多件，且件數相較去年同期增加了4千5百多件。屏東縣政府警察局交通隊強調，檢舉交通違規並無提供任何獎金，但警方仍會加強執法。

根據屏東縣政府警察局交通警察隊統計，今年1至5月民眾檢舉各類交通違規總件數高達1萬2千多件，其中檢舉案件中占百分之80.4皆依法開罰。

經交通隊分析，民眾檢舉各類交通違規前3名分別為「違規停車」4千4百35件，佔檢舉總件數百分之34.7；「未依規定使用燈光」3千6百38件，佔檢舉總件數百分之28.5；「未依標誌、標線及號誌指示行駛」2千6百63件，佔檢舉總件數百分之20.8。

此外，民眾檢舉交通違規前十大路段，分別為省道台1線、屏東市民生路、廣東路、自由路、建國路、復興路、公園路、中正路、東港鎮中正路及潮州鎮延平路，光屏東市就占7成，而檢舉時段又以中午12時至下午6時居多。

屏東縣政府警察局交通隊表示，有鑑於現在行車紀錄設備精進與普及，取證相對明確且快速，因此，警方除於易肇事違規地點、時段加強取締外，也會參酌民眾檢舉熱區加強執法。