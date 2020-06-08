聽新聞
test
0:00 / 0:00
民眾檢舉交通違規數爆增4500件 屏東警呼籲民眾守法
近期屏東縣民眾檢舉交通違規的數量倍增，根據屏東縣政府警察局交通警察隊統計，今年1至5月民眾檢舉各類交通違規總件數高達1萬2千多件，且件數相較去年同期增加了4千5百多件。屏東縣政府警察局交通隊強調，檢舉交通違規並無提供任何獎金，但警方仍會加強執法。
根據屏東縣政府警察局交通警察隊統計，今年1至5月民眾檢舉各類交通違規總件數高達1萬2千多件，其中檢舉案件中占百分之80.4皆依法開罰。
經交通隊分析，民眾檢舉各類交通違規前3名分別為「違規停車」4千4百35件，佔檢舉總件數百分之34.7；「未依規定使用燈光」3千6百38件，佔檢舉總件數百分之28.5；「未依標誌、標線及號誌指示行駛」2千6百63件，佔檢舉總件數百分之20.8。
此外，民眾檢舉交通違規前十大路段，分別為省道台1線、屏東市民生路、廣東路、自由路、建國路、復興路、公園路、中正路、東港鎮中正路及潮州鎮延平路，光屏東市就占7成，而檢舉時段又以中午12時至下午6時居多。
屏東縣政府警察局交通隊表示，有鑑於現在行車紀錄設備精進與普及，取證相對明確且快速，因此，警方除於易肇事違規地點、時段加強取締外，也會參酌民眾檢舉熱區加強執法。
屏東縣政府警察局交通隊強調，加強執法是為了確保交通順暢及安全的行車環境，且民眾檢舉交通違規並無提供任何獎金，警方也會針對檢舉案件重複查證才會開出罰單，但還是呼籲民眾要守法不違規。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言