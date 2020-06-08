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高雄賓士車擦撞轎車後再衝進寶雅 車卡騎樓4男1女送醫
高雄左營區今上午一輛白色賓士轎車行經華夏路、崇德路口，涉擦撞轎車後，疑似失控直接衝往路口「寶雅生活館」騎樓，導致多輛機車倒地；被白賓士撞的轎車也又撞另輛車，總計4女1男受傷送醫。
案發約在9點55分，寶雅今10點營業，當白賓士經拖吊車移走後，員工趕緊打掃清理，但門口柱子撞凹，花車整個撞爛；員工低調不受訪，但很慶幸還沒開門，尚無很多顧客。
據了解，肇事的白色賓士為一名52歲女子駕駛，載著她82歲母親，警方初步調查無酒測，研判可能擦撞後太過緊張又爆衝。
由於白色賓士車上女駕駛胸口疼痛、頭部擦傷，8旬母親胸口疼痛受輕傷，被賓士擦撞連帶波及的白色福斯轎車無人受傷，另輛銀色鈴木車38歲男駕駛頭暈、39歲女乘客右手臂疼痛，另還有一名在騎樓的50歲女路人被撞，左腳踝疼痛，共5人被消防隊員送醫。
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