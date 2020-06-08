「連原住民都不敢下水」 19歲大學生命喪茂林谷瀑布

高雄茂林風景區昨天傳出遊客溺水意外，19歲顧姓男大生與友人前往茂林谷遊玩，疑因水性不佳遭瀑布渦流捲入，警消昨晚尋獲時已失去生命跡象，家人哀痛不已。溺水處是當地原住民都不敢戲水的景點，且設置禁止戲水告示牌，警消呼籲遊客，若看見危險告示牌，千萬不要戲水。

昨天下午近3點，警方接獲茂林瀑布疑似有民眾溺水，茂林消防分隊派出3車1艇6人前往搶救，因羅木斯步道陡峭難行，對外通訊又不良，車輛無法直接抵達溺水地，救援行動花不少時間；搜救人員晚間7點左右尋獲一名年輕男子，當時已經沒有呼吸心跳，花2小時送下山，送抵旗山醫院後宣告不治。

警方調查，19歲顧姓死者家住台南，就讀某科技大學，昨日與另名男友人出遊，疑似不諳水性發生溺水意外。