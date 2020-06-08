影／酒駕自撞起火車恐爆炸 員警奮勇拖出受困酒醉司機
新北市五股區新五路二段今天凌晨2時許，發生小轎車闖紅燈撞進安全島花圃，隨即起火燃燒的車禍，25歲陳姓駕駛受困變形車體，幸好員警恰巧巡邏至附近，奮勇將人從起火冒煙的車裡拖出，最後卻發現又是1起酒駕肇事車禍。
轄區蘆洲警分局是在凌晨2時59分接獲110轉報，指稱新五路二段與自強路口發生自撞起火車禍， 德音派出所警員蔡承軒、林定寬正好在附近巡邏，趕抵發現事故車起火冒煙、駕駛受困變形車體內。
他們立即請備勤警員陳益森將派出所內滅火器帶到現場滅火，又擔心火苗可能引爆油箱，急忙掰開車門，把卡在車內的陳姓男子拖出車外。
稍後消防隊趕抵，徹底撲滅火勢，並將全身多處骨折的陳男送到淡水馬偕醫院急救，經抽血換算吹氣酒精值，竟高達0.6275毫克，將依公共危險罪嫌函送。
員警初步調查，陳姓男子當時開車沿五股區新五路二段往八里方向行駛，不顧自強路口是紅燈，直接高速闖越，差點撞上1輛休旅車，隨即偏離車道猛烈衝撞安全島，力道之大連引擎和前輪輪軸都脫落，更撞出熊熊火光，車輛翻滾又導正摔落，隨即起火悶燒冒出濃煙。警方將等他傷勢稍微穩定，進一步調查飲酒駕車相關細節、釐清車禍肇因。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言