影／酒駕自撞起火車恐爆炸 員警奮勇拖出受困酒醉司機

新北市五股區新五路二段今天凌晨2時許，發生小轎車闖紅燈撞進安全島花圃，隨即起火燃燒的車禍，25歲陳姓駕駛受困變形車體，幸好員警恰巧巡邏至附近，奮勇將人從起火冒煙的車裡拖出，最後卻發現又是1起酒駕肇事車禍。

轄區蘆洲警分局是在凌晨2時59分接獲110轉報，指稱新五路二段與自強路口發生自撞起火車禍， 德音派出所警員蔡承軒、林定寬正好在附近巡邏，趕抵發現事故車起火冒煙、駕駛受困變形車體內。

他們立即請備勤警員陳益森將派出所內滅火器帶到現場滅火，又擔心火苗可能引爆油箱，急忙掰開車門，把卡在車內的陳姓男子拖出車外。

稍後消防隊趕抵，徹底撲滅火勢，並將全身多處骨折的陳男送到淡水馬偕醫院急救，經抽血換算吹氣酒精值，竟高達0.6275毫克，將依公共危險罪嫌函送。