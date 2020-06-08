妙齡女凌晨開賓士迴車卡在分隔島 員警就地取材助脫困

一名年輕女子駕駛賓士轎車行經北海岸台2線，在路口迴轉時「騎」上分隔島，因左側前、後輪懸空，動彈不得。員警到場觀察後，評估不須等待拖吊，撿拾路旁石塊及木頭墊在左車輪下方，產生著力點，就讓陳女順利脫困。

新北市金山警分局今早表示，石門分駐所所長黃耀億、警員江信徵日前凌晨3點多，接獲「110」轉報在台2線指標30公里路段發生交通事故，前往現場後發現1輛白色賓士轎車卡在分隔島動彈不得。

年約20歲陳女表示，行經路口要迴轉，因對路況不熟，未注意到道路中間的分隔島，行車動線沒有控制好，導致車子卡在分隔島，左側前後輪懸空無法脫困。

員警評估等待道路救援，時間至少需要2小時，緩不濟急。黃、江與前來支援的老梅派出所副所長羅國彬，為免影響交通，甚至衍生二次車禍，苦思讓車子脫困辦法。