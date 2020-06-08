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影／89歲婦人不適廂型車開進分駐所求助 警火速開道

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一輛廂型車日前急開到台中市警東勢分局石岡分駐所前，張姓駕駛神情慌張向分駐所大喊需要警方協助，原來是車上家屬需立即送往衛生福利部豐原醫院就醫，員警立即駕駛巡邏車在前方開道，協助將病患迅速送往醫院就醫。

石岡分駐所警員胡惠琦6日早上7點守望勤務時，接獲值班員警通報有民眾身體不適需立即至衛生福利部豐原醫院就醫，請求警方協助開道。

警員立即駕駛巡邏車協助在前方開道，為爭取病患就醫黃金時間，巡邏車一路開起警示燈及鳴警報器，原25分鐘的路程僅8分鐘抵達。

張姓駕駛表示，他89歲伯母早上外出散步時突然身體不適，臉色蒼白的癱軟在地，需立即至醫院就醫，十分感謝員警幫忙協助開道，在最短時間內將伯母送至醫院，目前伯母已平安出院。

石岡分駐所長呂禹澄表示，警察身為人民保母，在民眾需要緊急幫忙的時候，將義不容辭即時救援。

男子急開車到台中東勢警分局石岡分駐所求助，警車護送就醫。圖/警方提供
男子急開車到台中東勢警分局石岡分駐所求助，警車護送就醫。圖/警方提供

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