急著左轉未依號誌釀車禍 台灣大道一翻車一撞路燈
台中市林姓男子今天凌晨零時許駕駛福斯休旅車，沿西屯區台灣大道欲左轉黎明路，疑林為依左轉號誌燈指示，搶快左轉，造成行駛在對向車道、駕駛現代休旅車的黃姓男子閃避不及，黃車頭撞上林車的右側車身，林車翻覆後，側翻橫躺在路口，黃車則是撞上路燈，黃車內還有一名女性乘客，車禍造成3人受傷，雙方駕駛都無酒精濃度，詳細肇事原因，有待交大事故組分析。
據查，林姓男子（41歲）今天凌晨零時58分駕駛福斯休旅車，沿西屯區台灣大道內側車道，欲左轉黎明路往朝馬路方向行駛，林疑未等左轉燈亮起，就搶快先行左轉，當時行駛在對向車道，沿台灣大道往河南路方向直行、駕駛現代休旅車的黃姓男子閃避不及撞上，黃車頭碰撞林右側車身，林車因撞擊力往左翻覆，橫躺在路口，黃車則是碰撞林車後，再撞上路旁燈桿，黃車車頭凹陷，林右側車身凹陷毀損。
經查，林的臉部、手腳受傷、黃與莊姓女乘客全身擦挫傷，林、黃二人都無酒精濃度，台中市第六警分局交通分隊獲報到場，經現場採證、調閱路口監視器後，初步研判車禍肇因，林未依號誌燈行駛、黃未注意車前狀況才釀禍，詳細的肇事原因有待台中市交大事故組調查。
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