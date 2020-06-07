聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／保時捷過彎撞護欄後方BMW遭殃 車主：壓砂石失控
吳姓男子今天駕駛保時捷跑車，行經新北市平溪區106市道左轉彎時，往右偏離車道，車頭撞上路旁護欄起始點，護欄宛如刺入車身。吳男說，因為壓到砂石，才會打滑失控肇事。
據了解，30歲出頭的吳男今日上午11點多，駕駛保持捷雙門跑車沿106縣道行駛，行經指標約64.5K平溪區大法寺路段，失控自撞。
孫姓男子駕駛BMW轎車跟在吳男的跑車後方，吳車前方還有多輛跑車一路前進。
孫車的行車記錄器拍下吳車自撞過程，肇事地點剛好是路旁設置護欄的起點，保時捷迎面撞上護欄，車損嚴重。
吳車衝撞護欄時，一小段護欄被撞裂，向路面噴飛，剛好打中孫車的車頭右保險桿處。警方事後調查，吳男及孫男均非酒駕，無人受傷。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言