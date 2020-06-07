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保時捷過彎撞護欄後方BMW遭殃 車主：壓砂石失控

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影／保時捷過彎撞護欄後方BMW遭殃 車主：壓砂石失控

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

吳姓男子今天駕駛保時捷跑車，行經新北市平溪區106市道左轉彎時，往右偏離車道，車頭撞上路旁護欄起始點，護欄宛如刺入車身。吳男說，因為壓到砂石，才會打滑失控肇事。

據了解，30歲出頭的吳男今日上午11點多，駕駛保持捷雙門跑車沿106縣道行駛，行經指標約64.5K平溪區大法寺路段，失控自撞。

孫姓男子駕駛BMW轎車跟在吳男的跑車後方，吳車前方還有多輛跑車一路前進。

孫車的行車記錄器拍下吳車自撞過程，肇事地點剛好是路旁設置護欄的起點，保時捷迎面撞上護欄，車損嚴重。

吳車衝撞護欄時，一小段護欄被撞裂，向路面噴飛，剛好打中孫車的車頭右保險桿處。警方事後調查，吳男及孫男均非酒駕，無人受傷。

吳姓男子今天駕駛保時捷跑車，在新北市平溪區106市道撞上護欄起點，護欄宛如刺入車身，吳未受傷。記者邱瑞杰／翻攝
吳姓男子今天駕駛保時捷跑車，在新北市平溪區106市道撞上護欄起點，護欄宛如刺入車身，吳未受傷。記者邱瑞杰／翻攝
吳姓男子今天駕駛保時捷跑車，在新北市平溪區106市道撞上護欄起點，護欄宛如刺入車身，吳未受傷。記者邱瑞杰／翻攝
吳姓男子今天駕駛保時捷跑車，在新北市平溪區106市道撞上護欄起點，護欄宛如刺入車身，吳未受傷。記者邱瑞杰／翻攝

跑車 保時捷 BMW

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