台南市女子在家自焚 警方說：恐因病痛連累想不開
57歲楊姓婦人今晚7點28分被家人發現陳屍在住處二樓浴室內，家中還有2桶汽油，台南市消防局接獲報案後趕到現場，她已明顯死亡，並通知警方到場調查，家屬向警方表示，死者生前有情緒障礙，曾透露輕生念頭，警方初步研判是自焚身亡。
台南市消防局救災救護中心，今晚7點28分接獲報案，楊女陳屍在住家二樓浴室內，還有2桶約10公的汽油殘油，楊女明顯死亡，沒有呼吸和心跳，住家2樓浴室燃燒，面積約2平方公尺，無損失。
轄區警方馬上到場了解，楊女先生告訴員警，他今天外出工作，妻子在家休息，他的妻子生前有情緒障礙，曾經向家人透露輕生念頭，沒想到他回家後，竟是天人永隔。警方到場清查，未發見楊女有留下遺書，研判為病痛所苦才想不開，報請檢察官明天相驗。
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