屏東某醫院副院長登來義棚集山失聯 持續搜救

屏東縣某醫院登山社約15名成員們，6日上午8點多，從來義鄉丹林村登棚集山，中途大夥有在山腰休息，醫院行政副院長楊姓男子疑先行往上，大夥從後面未追上，之後就找不到楊姓男子。屏東縣消防局昨下午2點21分接獲報案後，全面展開搜救，今上午請空勤總隊支援直升機，截至晚間仍持續搜救中。

該名醫院院長證實，員工登山社一行人爬山，楊姓行政副院長目前失蹤，相關單位持續搜救中。

屏東縣消防局6日下午2點21分接獲報案，15人上山後，50歲的楊姓男子失聯，楊身穿藍色短褲、卡其色長褲。消防局現出動15車、44人搜救人員持續搜索，6日晚間漏夜搜索後，今持續搜救中，上午請空勤總隊支援直升機，消防局也出動空拍機。

位在屏東縣來義鄉丹林村棚集山，海拔約900公尺，有小百岳之稱，從丹林登山口上山，一般山友走到山腰，海拔約400公尺處，大家俗稱「華僑市場」處休息後下山，此段路程較輕鬆，一般人腳程約40到50分鐘。從華僑市場往三角點方向走，是較有難度的中級山。

資深山友指出，棚集山有兩條主要登山路徑，南稜上山者，從華僑市場走中鋼路上三角點（海拔899公尺）。北稜從石板屋延北稜上三角點，這兩條路會在海拔800公尺附近交叉，若上山時未特別注意，下山時很容易迷失方向。