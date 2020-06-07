高雄茂林谷傳男遊客溺水 救難人員連夜搜救

各地氣候炎熱，吸引不少民眾往山區戲水，高雄茂林區茂林谷瀑布今天下午傳出遊客溺水意外，高市消防局派遣人員上山救援。茂林消防分隊指出，下午近3點接獲民眾通報一名男子溺水失蹤，救難人員徒步趕往事發地，從下午打撈到晚上沒有進展。

茂林全區畫入茂林國家風景區，內有茂林谷、情人谷與紅塵峽谷等知名景點，茂林谷位於濁口溪與木勝溪交會處，原名「羅木斯」，意思是「美麗的山谷」。八八風災後重新整修步道開放，長度約1.2公里，改名為羅木斯溪步道，步道盡頭就是茂林谷瀑布。