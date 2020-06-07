聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄茂林谷傳男遊客溺水 救難人員連夜搜救
各地氣候炎熱，吸引不少民眾往山區戲水，高雄茂林區茂林谷瀑布今天下午傳出遊客溺水意外，高市消防局派遣人員上山救援。茂林消防分隊指出，下午近3點接獲民眾通報一名男子溺水失蹤，救難人員徒步趕往事發地，從下午打撈到晚上沒有進展。
茂林全區畫入茂林國家風景區，內有茂林谷、情人谷與紅塵峽谷等知名景點，茂林谷位於濁口溪與木勝溪交會處，原名「羅木斯」，意思是「美麗的山谷」。八八風災後重新整修步道開放，長度約1.2公里，改名為羅木斯溪步道，步道盡頭就是茂林谷瀑布。
消防人員指出，下午2點59分接獲茂林瀑布疑似有民眾溺水，茂林分隊派遣3車1艇6人前往搶救，因羅木斯步道陡峭難行，車輛無法直接抵達溺水地，救難人員從下午搜救至天色昏暗，入夜後尚未發現落水者，目前只知落水者是男性，因手機通訊不佳無法獲取進一步資訊。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言