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高雄茂林谷傳男遊客溺水 救難人員連夜搜救

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

各地氣候炎熱，吸引不少民眾往山區戲水，高雄茂林區茂林谷瀑布今天下午傳出遊客溺水意外，高市消防局派遣人員上山救援。茂林消防分隊指出，下午近3點接獲民眾通報一名男子溺水失蹤，救難人員徒步趕往事發地，從下午打撈到晚上沒有進展。

茂林全區畫入茂林國家風景區，內有茂林谷、情人谷與紅塵峽谷等知名景點，茂林谷位於濁口溪與木勝溪交會處，原名「羅木斯」，意思是「美麗的山谷」。八八風災後重新整修步道開放，長度約1.2公里，改名為羅木斯溪步道，步道盡頭就是茂林谷瀑布。

消防人員指出，下午2點59分接獲茂林瀑布疑似有民眾溺水，茂林分隊派遣3車1艇6人前往搶救，因羅木斯步道陡峭難行，車輛無法直接抵達溺水地，救難人員從下午搜救至天色昏暗，入夜後尚未發現落水者，目前只知落水者是男性，因手機通訊不佳無法獲取進一步資訊。

須行走羅木斯步道之後才能抵達瀑布區。圖／取自茂林公所網站
須行走羅木斯步道之後才能抵達瀑布區。圖／取自茂林公所網站
茂林瀑布是著名的山區景點，夏日常吸引戲水人潮出遊。圖／取自茂林公所網站
茂林瀑布是著名的山區景點，夏日常吸引戲水人潮出遊。圖／取自茂林公所網站

溺水 國家風景區 茂林

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