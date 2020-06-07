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解封首日東北角濱海公路兩車對撞 車頭全毀3人送醫

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

國內「解封」首日，東北角台2線濱海公路發生對撞車禍，蘇姓男子駕駛往基隆方向行駛，途中疑跨越雙黃線，迎面撞上行駛對向車道的轎車，兩車車頭嚴重毀損，所幸3人受傷，送醫後無大礙，全案由警方處理中。

19歲蘇男今日中午駕駛黑色轎車，沿濱海公路開往基隆，行經新北市瑞芳區指標77.8公里路段，失控開進對向車道，與對向開往宜蘭，由李姓男子駕駛的銀色轎車猛烈對撞，兩車車頭都近乎全毀。

車禍發生後，蘇男右大腿膝蓋痛、左手擦傷，一度無法自行下車；坐在副駕駛座的女性友人稱臉部疼痛。李男車內共有5人，僅1名男性乘客因撞擊出現血腫。3名傷者經新北消防局送醫，救治後均無大礙。

新北市瑞芳警分局獲報後，刻派員前往現場指揮交通，避免造成交通壅塞。警方對蘇男、李男實施酒測，兩人均非酒後駕車，事故原因由警方調查。

國內「解封」首日，東北角台2線濱海公路發生對撞車禍，兩車車頭嚴重毀損，車內共3人受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
國內「解封」首日，東北角台2線濱海公路發生對撞車禍，兩車車頭嚴重毀損，車內共3人受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
國內「解封」首日，東北角台2線濱海公路發生對撞車禍，兩車車頭嚴重毀損，車內共3人受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
國內「解封」首日，東北角台2線濱海公路發生對撞車禍，兩車車頭嚴重毀損，車內共3人受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳 車禍

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