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台中失聯中尉昨成浮屍 花蓮檢察官偵辦中
花蓮昨天在美崙鼻近岸處海域，發現一具浮屍，經花蓮海巡隊與漁船打撈上岸，是一名年約45歲、身高170公分男性，今天海巡證實是台中徐姓失聯軍人，已交由花蓮地檢署偵辦，調查死因。
花蓮海巡隊昨天上午8時24分接獲第九巡防區通報，在美崙鼻近岸海域，有漁船發現一具大體，穿著暗紅色短袖上衣、深色長褲和黑色塑膠鞋。海巡隊到達現場，在漁船協助下將大體撈起，並將遺體送往花蓮市立殯儀館冰存，但死者身上沒有身分證件。
據了解，死者為台中陸軍機械化步兵第234旅，聯合兵種第三營戰鬥支援連的徐姓中尉兵工官，目前正值他的休假期間才會到花蓮。徐姓中尉死因尚待檢察官進一步調查，並由軍方回應。
花蓮地檢署主任檢察官陳旭華表示，昨天接獲海巡報驗，目前檢察官還在調查釐清中，若身分、死因均確認後沒有特殊狀況，就會交由家屬領回大體。
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