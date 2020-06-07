住警器真的能救命！ 鄰居聞警鈴衝火場救出7旬婦

新北市鶯歌區福安街巷內一處透天厝5日上午10時許發生火警，獨居的70多歲老婦人因行動不便，只能在屋內倉皇失措，所幸消防局日前有到老婦家中安裝火災住宅警報器，濃煙觸動警鈴，讓隔壁鄰居及時發現，立刻衝進老婦人家中將她救出，送醫後並無大礙。

據了解，當時老婦人位於一樓住家中，不料屋內突然起火，竄出濃煙及火舌，鄰居聽到住警器警報聲跑出門查看，趕緊衝進去救出老婦人，消防隊到場後立即佈水線搶救，約5分鐘後撲滅火勢。