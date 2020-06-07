聽新聞
test
0:00 / 0:00
中尉兵工官休假離奇落海身亡 陸軍：檢察官相驗中
台中的陸軍機械化步兵第234旅聯合兵種第三營保修連的徐姓中尉兵工官，昨天休假期間被海巡署船艇發現浮屍於花蓮美崙鼻外海。陸軍今天表示，部隊今已指派幹部陪同家屬前往花蓮認屍，落水原因正由花蓮地檢署與海巡署調查釐清中。
陸軍表示，徐姓中尉是昨（6日）被發現陳屍外海，海巡署依徐身上證件，先通知到家屬，後由家屬通報部隊。部隊檢視海巡取得其身上證件，初步確認徐姓中尉身分，今派遣幹部陪同家屬搭車趕往花蓮，13時左右完成認屍，下午由檢察官相驗遺體。
陸軍指出，徐姓中尉已請調前往澎湖任職獲准，目前休假中，研判前往花蓮遊玩，其遺體被海巡發現時身著短褲，對於其如何落水，目前未聞有目擊者，原因正由檢方釐清中。
有媒體報導聲稱，有軍方管道指徐姓中尉所屬部隊近期從事國軍漢光35號演習實兵操演所需戰鬥工事構築，壓力很大。陸軍澄清，徐姓中尉民國101年入伍，106年從志願役士兵轉任志願役士官後再轉任軍官，已屬資深人員，今年4月申請轉調澎湖防衛指揮部獲准，7月1日就要赴新職就任，所以並未參與漢光實兵操演業務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言