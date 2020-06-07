中尉兵工官休假離奇落海身亡 陸軍：檢察官相驗中　

台中的陸軍機械化步兵第234旅聯合兵種第三營保修連的徐姓中尉兵工官，昨天休假期間被海巡署船艇發現浮屍於花蓮美崙鼻外海。陸軍今天表示，部隊今已指派幹部陪同家屬前往花蓮認屍，落水原因正由花蓮地檢署與海巡署調查釐清中。

陸軍表示，徐姓中尉是昨（6日）被發現陳屍外海，海巡署依徐身上證件，先通知到家屬，後由家屬通報部隊。部隊檢視海巡取得其身上證件，初步確認徐姓中尉身分，今派遣幹部陪同家屬搭車趕往花蓮，13時左右完成認屍，下午由檢察官相驗遺體。

陸軍指出，徐姓中尉已請調前往澎湖任職獲准，目前休假中，研判前往花蓮遊玩，其遺體被海巡發現時身著短褲，對於其如何落水，目前未聞有目擊者，原因正由檢方釐清中。