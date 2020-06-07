快訊

又出事！台鐵民雄=嘉義間路人侵入路線遭自強號撞

今起大解封北車大廳地板「被坐爆」 交通部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中尉兵工官休假離奇落海身亡 陸軍：檢察官相驗中　

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導

台中的陸軍機械化步兵第234旅聯合兵種第三營保修連的徐姓中尉兵工官，昨天休假期間被海巡署船艇發現浮屍於花蓮美崙鼻外海。陸軍今天表示，部隊今已指派幹部陪同家屬前往花蓮認屍，落水原因正由花蓮地檢署與海巡署調查釐清中。

陸軍表示，徐姓中尉是昨（6日）被發現陳屍外海，海巡署依徐身上證件，先通知到家屬，後由家屬通報部隊。部隊檢視海巡取得其身上證件，初步確認徐姓中尉身分，今派遣幹部陪同家屬搭車趕往花蓮，13時左右完成認屍，下午由檢察官相驗遺體。

陸軍指出，徐姓中尉已請調前往澎湖任職獲准，目前休假中，研判前往花蓮遊玩，其遺體被海巡發現時身著短褲，對於其如何落水，目前未聞有目擊者，原因正由檢方釐清中。

有媒體報導聲稱，有軍方管道指徐姓中尉所屬部隊近期從事國軍漢光35號演習實兵操演所需戰鬥工事構築，壓力很大。陸軍澄清，徐姓中尉民國101年入伍，106年從志願役士兵轉任志願役士官後再轉任軍官，已屬資深人員，今年4月申請轉調澎湖防衛指揮部獲准，7月1日就要赴新職就任，所以並未參與漢光實兵操演業務。

媒體報導指稱，有軍方管道指落海的徐姓中尉所屬部隊近期從事國軍漢光35號演習實兵操演所需戰鬥工事構築，壓力很大。但陸軍澄清，徐中尉並未從事這方面操演業務。圖為中部甲南海灘部隊為實兵操演集結的現況。圖：讀者提供
媒體報導指稱，有軍方管道指落海的徐姓中尉所屬部隊近期從事國軍漢光35號演習實兵操演所需戰鬥工事構築，壓力很大。但陸軍澄清，徐中尉並未從事這方面操演業務。圖為中部甲南海灘部隊為實兵操演集結的現況。圖：讀者提供

海巡署 陸軍 志願役

延伸閱讀

跟著廚師逛菜市場 體驗花蓮市場文化及變遷

受限只能在九鵬射擊 國軍拖式飛彈全屆壽廿年打不完

空降傘具孰優孰劣引爭議 航特部罕見表態有內幕

影／漢光演習請蔡英文校閱 軍方近日已進駐台中海岸

相關新聞

中尉兵工官休假離奇落海身亡 陸軍：檢察官相驗中　

台中的陸軍機械化步兵第234旅聯合兵種第三營保修連的徐姓中尉兵工官，昨天休假期間被海巡署船艇發現浮屍於花蓮美崙鼻外海。陸...

苑裡大型購物中心2樓大火付之一炬 2員工及時逃出

苗栗縣苑裡鎮市區一家鐵皮加蓋2樓大型購物中心，2樓今天下午發生大火，約200坪的賣場全面燃燒，當時2名上班員工及時逃出，...

影／酒醉幫老婆會車撞倒人 還想毆打目擊者遭壓制

劉姓室內設計師，昨晚為了幫妻子會車，北市北投區公園旁巷弄撞上自行車朱姓騎士，導致左腳骨折。當時劉妻疑似想移置事故車輛時，...

影／撐傘遇雷擊 汐止新山夢湖登山客幸運僅腳麻

受鋒面影響，新北市今天下午下起大雨，部分地區發生落雷，汐止新山夢湖登山客疑遭雷擊，其中1人腳麻無法行走，另外兩人為救人被...

解封首日東北角濱海公路兩車對撞 車頭全毀3人送醫

國內「解封」首日，東北角台2線濱海公路發生對撞車禍，蘇姓男子駕駛往基隆方向行駛，途中疑跨越雙黃線，迎面撞上行駛對向車道的...

台中失聯中尉昨成浮屍 花蓮檢察官偵辦中

花蓮昨天在美崙鼻近岸處海域，發現一具浮屍，經花蓮海巡隊與漁船打撈上岸，是一名年約45歲、身高170公分男性，今天海巡證實...

新北公托虐童 負責人今鞠躬道歉

新北樹林文林公共托育中心日前發生虐童事件，新北社會局指出，前天已對4名涉不當對待的托育人員提出刑事告訴，今也與家長、民意...

消防人員繫安全帶？ 台中基層：穿好綁好可能誤救災

台中市消防車所裝設安全帶是否符合實際需求，基層消防員傳出不少抱怨，趕救災穿褲子就衝上車，如果硬要繫安全帶得著裝完畢才行，...

出遊注意！南投埔里交通大執法3個月 機動測速點曝光

全台防疫大解封，國內出遊車流恐增加，加上畢業季和暑假將至，南投縣埔里分局6至8月啟動交通專案勤務，加強取締交通大執法，轄...

花蓮男子醉倒斑馬線上 慘遭四輪傳動車輾破頭

花蓮新城鄉台9線173.5公里北上車道，今天凌晨3時許發生一起死亡車禍，一名51歲游姓男子喝醉倒在超商前斑馬線上，遭23...

婦人和家人吵架負氣淋雨出走 坐路邊哭警當和事佬

桃園婦人今天中午和家人外出用餐，席間發生口角，不顧外面雷陣雨負氣離席，一個人淋著雨坐在平鎮區營德路的草叢旁，巡邏員警發現...

檢舉達人被拱天宮列永久不歡迎人物 推女警致傷法辦

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨天公告蘇姓女檢舉達人永久不受歡迎人物，廟方拒絕她入住，但晚間仍不斷遊走拱天宮停車場、香客大樓前...

熱門新聞

挺韓高雄市議長許崑源 今晚17樓住處墜樓身亡

許崑源與妻最後的對話 吐露絕望

許崑源身亡民進黨議員幸災樂禍 藍營批「不配當人」

高市議長墜樓身亡 韓國瑜震驚難過

市長被罷免這晚議長墜樓 高雄藍營一片低氣壓

許崑源身亡遭綠議員消費 許淑華：綠色是沒人性的顏色

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。