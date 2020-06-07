影／酒醉幫老婆會車撞倒人 還想毆打目擊者遭壓制

劉姓室內設計師，昨晚為了幫妻子會車，北市北投區公園旁巷弄撞上自行車朱姓騎士，導致左腳骨折。當時劉妻疑似想移置事故車輛時，李姓空軍上士目擊阻止，劉竟動手毆打李，警方到場後發現劉酒駕，全案依照公共危險、傷害罪嫌移送偵辦。

警方指出，6月6日晚上9時許，北投吉利街280巷公園旁有人吵架，石牌所獲報後趕往現場發現是交通事故衍生出打架情事。

據悉，劉男昨晚和妻子、家人餐敘，席間飲酒後沒有開車，先坐在右前座，由妻子駕車返回北投住家，但就在家裡附近的公園巷弄，路太狹窄「難會車」，劉才和劉妻交換位置，改由喝酒的劉男幫忙會車。

不料，就在會車之際，劉男撞倒騎著自行車的朱姓女士，朱女當場倒地，左腳骨折。公園當時有許多民眾見狀，其中還有空軍指揮部防空管制中心李姓上士。

李發現，劉妻疑似想要自行移置事故車輛，立即上前大聲喝止，阻止肇事駕駛逃逸，與劉妻爆發口角。這時肇事的劉男揮拳攻擊李，2人爆發肢體拉扯，一陣扭打後，最後李把劉壓制在地，現場民眾見狀，隨即將2人拉開。

警方指出，休假中的李姓上士在現場協助制止肇事駕駛逃逸，左前胸瘀傷、右手臂多處擦傷、瘀青，頸部背部及膝蓋也有傷勢。為了協助會車而肇事的劉男，酒測值高達0.96mg/L，全案依照公共危險及傷害等罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康