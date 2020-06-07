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影／撐傘遇雷擊 汐止新山夢湖登山客幸運僅腳麻
受鋒面影響，新北市今天下午下起大雨，部分地區發生落雷，汐止新山夢湖登山客疑遭雷擊，其中1人腳麻無法行走，另外兩人為救人被波及受傷，消防人員正協助把人抬下山。
據了解，疑遭雷擊的洪姓男子（58歲），今與友人一行11人前往新山夢湖遊玩，下午1時許為了避雨使用雨傘而遭雷擊，以致腳麻無法行走，同隊2名友人事發第一時間為了救他，手臂也受有擦傷，所幸3人均意識清醒。
新北市消防局總共出動18人前往救援，下午3時32分將人搬運下山送醫，其他人均自行下山。
「打雷忌諱撐傘！」新北市消防局義消山搜分隊長劉崑耀表示，落雷通常發生在大雨之前，但不會持續太久，如果登山客發現大雨將至、聽到雷聲，最好先找個安全的地方休息，等雷聲停止了，再視狀況移動。
劉崑耀也說，如果發生落雷，登山客在移動時最好避開稜線或空曠等區域，選擇溪谷、溪溝等低腰路線，避免雷擊的可能。
烘內里長魏語徵表示，近日汐止大雨不斷，除呼籲民眾盡量不要在雨天上山避免造成自身安全危險外，也提醒民眾，若爬山遭遇打雷時，記得避開稜線、高塔、湖泊、空曠處、獨立大樹等易遭雷擊地點。
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