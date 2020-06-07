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新北公托虐童 負責人今鞠躬道歉

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導

新北樹林文林公共托育中心日前發生虐童事件，新北社會局指出，前天已對4名涉不當對待的托育人員提出刑事告訴，今也與家長、民意代表進行座談會，提供法律諮詢也給予幼兒情緒反應或心理健康等諮詢，負責人也當場向家長鞠躬道歉。

新北市議員張錦豪、張維倩日前在議會指出，文林公托評鑑獲優，卻傳出有幼童脖子遭教保員夾住騰空2秒以上。新北社會局長張錦麗說，連日蒐證後已將4名托育人員，依兒少權法裁處並公告，也依刑法286條主動提出刑事告發。

張錦麗表示，提出刑事告發後，相關證據已交提交司法單位，司法調查比社會局妥適，請家長放心，而公托內的主任與護理師也因為目睹幼兒遭受不當對待，知情卻未通報，有違職責，同樣依兒少權法裁處6萬元。

負責管理文林公托的新北市土城幼兒教保協會前任理事長劉素如、現任理事長黃慧瓊，2人今也帶領幹部向家長鞠躬道歉，身兼督導的劉素如說，督導不周深感自責，希望家長給予機會，一定會聘選優質托育人員來照顧寶貝。

張錦豪、張維倩今也要求，除了對有狀況的可愛班召開座談會外，另外2班也同樣要召開。張錦麗也說，樹林文林公托下周會有新主任進場管理、新的托育人員接替照顧，其餘2班也會有專業心理師進場提供幼兒家長和托育人員的輔導。

兒童精神專科醫師林亮吟說，父母情緒會影響孩子，建議家長多給安撫和安全感，不要一直刻意去詢問，這樣會幫助孩子逐漸恢復。新北主任消保官王治宇則表示，移送給檢察官調查，相信對家長更有保障。

新北樹林文林公共托育中心日前發生虐童事件，新北社會局指出，前天已對4名涉不當對待的托育人員提出刑事告訴，今也與家長、民意代表進行座談會。圖／新北社會局提供
新北樹林文林公共托育中心日前發生虐童事件，新北社會局指出，前天已對4名涉不當對待的托育人員提出刑事告訴，今也與家長、民意代表進行座談會。圖／新北社會局提供

托育 司法

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