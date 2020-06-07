消防人員繫安全帶？ 台中基層：穿好綁好可能誤救災

台中市消防車所裝設安全帶是否符合實際需求，基層消防員傳出不少抱怨，趕救災穿褲子就衝上車，如果硬要繫安全帶得著裝完畢才行，可能延誤救災時間。

今年2月高雄鳳祥分隊一名小隊長出勤時坐在消防車後艙，不幸遭遇車禍罹難，另有5名隊員受傷。事後消防署要求消防車都須裝設安全帶。

台中市246輛消防車中，駕駛、副駕駛座都裝設三點式安全帶，前座的中間座位以及後座加裝的則是兩點式，其中只有112輛有後艙。

台中市議員德宇說，他接到第一線消防人員的陳情，均指目前安全帶措施很困擾，不知道到底要不要繫安全帶。消防員出任務跟時間賽跑，常常褲子穿了就要衝上車，到車上再繼續穿著其他裝備，若要穿好全部裝備後再上車、繫上安全帶，要耗費不少時間。另質疑目前有沒有規範消防員一定要全副武裝、繫好安全帶才能開車？

消防局長曾進財回應，目前規定坐在後座的消防員，要穿著消防衣、背好氧氣瓶並扣上安全帶，氧氣瓶背在背袋並夾在後方架子上。

林德宇表示，顯然規定跟實際的狀況還是有些落差，他詢問如果出任務時真的比較趕，沒有時間慢慢著裝、繫安全帶，目前有沒有訂定規範，不要讓消防弟兄去坐後艙？

曾進財表示，由於90年代出產的消防車，後座沒有跟駕駛艙連在一起，而是跟後面的水箱連在一起，所以只能裝設兩點式安全帶。

曾局長則說，目前沒有這樣的規定，但消防局有講，如果不敢坐的隊員，可以選擇開警備車出勤。